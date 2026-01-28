Ушёл из жизни один из создателей танка Т-90 Николай Молодняков

27 января на 89-м году жизни скончался выдающийся конструктор бронетанковой техники Николай Александрович Молодняков. Коллектив Концерна «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») выражает искренние соболезнования его родным и близким.

Николай Александрович Молодняков был заслуженным конструктором РФ, Почётным машиностроителем, членом-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук и кандидатом технических наук. Он дважды становился лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники. Николай Александрович был талантливым специалистом и выдающимся организатором, посвятившим свою жизнь развитию бронетанковой отрасли страны.

Он родился 19 августа 1937 года в посёлке Семёновский Горьковской (ныне Нижегородской) области. В 1959 году окончил Челябинский политехнический институт. За свою 66-летнюю карьеру в Уралвагонзаводе и Уральском КБ транспортного машиностроения (УКБТМ) Молодняков прошёл путь от инженера-исследователя до заместителя главного конструктора. Его работа была тесно связана с разработкой, принятием на вооружение и модернизацией легендарных танков семейств Т-72 и Т-90, составляющих основу бронетанковых войск страны.

В роли заместителя главного конструктора Николай Александрович сыграл ключевую роль в создании первого российского основного боевого танка Т-90. Он также активно участвовал в организации серийного производства этой машины. Молодняков внёс значительный вклад в усиление защиты и огневой мощи танков.

Он активно продвигал российскую бронетехнику на мировом рынке. Под его руководством испытания танков Т-72С и Т-90С в различных странах проходили успешно, что способствовало подписанию контрактов с иностранными заказчиками на поставку и лицензионное производство.

Именно он настоял на первом динамическом показе танка Т-90С на международной оборонной выставке IDEX в 1997 году. Николай Александрович не только занимался организационными вопросами, но и мог выполнять любую работу — он мог взяться и за рычаги, и за лопату. Он был известен своим твёрдым характером, глубокими профессиональными знаниями, трудолюбием и преданностью интересам предприятия.

«С большим удовольствием вспоминаю годы, когда мы испытывали танки, которые ранее проектировали. С бумаги в броню! Наша гордость — участие в создании знаменитых боевых машин», — сказал Николай Молодняков в одном из интервью.

Под его руководством и наставничестве выросло целое поколение конструкторов в УКБТМ. Николай Александрович также активно занимался научно-педагогической деятельностью, став автором более 120 научных трудов и долгое время возглавляя экзаменационные комиссии в Машиностроительном техникуме Нижнего Тагила и Нижнетагильском технологическом институте (филиале УрФУ).

Его вклад в развитие отечественной бронетехники невозможно переоценить. За свою работу он был награждён множеством ведомственных наград, званий, государственных премий и орденом «Знак Почёта».

Память о Николае Александровиче Молоднякове навсегда сохранится в сердцах его коллег, родных и близких, а также в истории отечественного танкостроения.