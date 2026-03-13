В Свердловской области хищная рыба ротан может уничтожить популяцию краснокнижного гребенчатого тритона, живущего на планете уже 200 млн лет. Учёные попытаются его спасти

Учёные Уральского федерального университета (УрФУ) примут участие в масштабном проекте по сохранению гребенчатого тритона — редкого вида земноводных, занесённого в Красную книгу Свердловской области и более чем 20 регионов России.

«Гребенчатый тритон на Среднем Урале — это самые северо-восточные популяции вида. В основном он обитает в Европе. У нас он оказался под угрозой исчезновения из-за климатических изменений, антропогенной нагрузки и вселения хищной рыбы — ротана. Дело в том, что ротан — инвазивный вид, который неприхотлив и выживает в жёстких условиях, поедая других обитателей водоёмов. Вероятно, его занесли в водоёмы Свердловской области рыбаки. Из-за этой рыбы часть популяций гребенчатого тритона уже исчезла», — рассказывает завкафедрой биоразнообразия и биоэкологии УрФУ Владимир Вершинин.

Биологи проведут рентген и генетический анализ гребенчатого тритона, обитающего в природном парке «Оленьи ручьи», в Красноуфимском районе и на территории на границе Свердловской и Челябинской областей и Башкирии. Эта работа поможет создать в регионе особо охраняемые природные территории и таким образом спасти исчезающих животных.

Специалисты лаборатории молекулярных механизмов и экологии морфогенеза УрФУ проведут два этапа исследований. С помощью рентгенографического метода сделают детальные изображения скелета тритонов, не изымая их из естественной среды.

«Такие исследования позволят выявить частоту и характер скелетных аномалий гребенчатого тритона, оценить состояние его популяций без нанесения вреда охраняемому виду. Всего за три года планируем сделать более 2000 рентген-снимков, что даст уникальный материал для понимания того, как условия среды влияют на морфологический облик тритонов на границе их распространения», — отмечает Владимир Вершинин.

Также учёные проведут оценку генетического разнообразия популяций. Эти данные помогут выявить пути адаптации и состояние изолированных популяций гребенчатого тритона на Урале.

«Дело в том, что в периферических местных популяциях тритона часто встречаются скелетные и другие морфологические аномалии. Вероятно, одна из причин — низкое генетическое разнообразие и инбредность. Как мы предполагаем, изоляция — одна из причин высокой доли морфологически необычных особей. Но эту гипотезу нам ещё предстоит проверить», — добавляет Владимир Вершинин.

Участие в проекте примут студенты и аспиранты, которые смогут поработать в полевых экспедициях и подготовить на собранном материале курсовые и дипломные работы. Сейчас биологи приобретают реактивы и докупают необходимое оборудование. Начало полевых работ запланировано на конец апреля.

«В течение трёх лет нам предстоит не только оценить численность, возрастную структуру, генетическое разнообразие и состояние популяций, но и разработать научно-обоснованные рекомендации для создания новых особо охраняемых природных территорий. Это важно, потому что, к примеру, крупнейшая популяция гребенчатого тритона в Красноуфимском районе до сих пор не имеет охранного статуса, а на территории парка “Оленьи ручьи”, где вид обнаружен совсем недавно, отсутствуют актуальные данные о его состоянии», — поясняет Владимир Вершинин.

Также в парке «Оленьи ручьи» планируется установить камеры, которые помогут оценить спектр естественных врагов и конкретные причины снижения численности популяций.