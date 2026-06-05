Греф и депутат Макаров на ПМЭФе «зарубились за живопырок»

Глава Сбербанка Герман Греф и председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров поспорили о роли бизнеса в экономике России с использованием блатного сленга. Разговор состоялся на деловом завтраке Сбера на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Термин из воровского жаргона «живопырки», который перекочевал в бизнес и означает предприятия, работающие в «серой зоне», первым в своём выступлении использовал Макаров, рассуждая о давлении на бизнес.

«По поводу того, чтобы освободить бизнес от этих вот оков, я бы хотел ответить на вопрос: а зачем это делают? Для того, чтобы дать вот этим вот живопыркам, которые вокруг себя насоздавали, зарабатывать бабки. <...> Я думаю, это для другого. Все эти нормы нужны, чтобы не было в стране бизнеса, который бы не чувствовал себя заранее виновным. Не виноватым, а виновным. Не чувствовал, что он постоянно что-то нарушает», — сказал Макаров.

Он отменил также, что произвол правоохранительной системы тоже не способствует развитию бизнеса в стране.

Глава Сбера Герман Греф отреагировал на реплику Макарова спичем в защиту живопырок.

«Живопырки, зарабатывающие бабки. Это одна из таких базовых вещей, которые должны очень серьёзно измениться в нашей стране. Живопырки и есть эта самая экономика. И именно они, бизнес, большие живопырки, маленькие живопырки и предприниматели, которые создают эту самую добавленную стоимость, они и есть основа экономики», — сказал Греф.

Он добавил, что государство должно уделять особое внимание поддержке малого и среднего бизнеса, потому что именно предприятия МСП составляют основу эффективной экономики.

В толковом словаре Ушакова «живопырка» определяется как слово из воровского арго и означает место, где постоянная толчея народа, шум, скандалы.