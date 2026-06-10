«Титановая долина» вошла в топ-6 рейтинга индустриальных площадок России по итогам 2025 года

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Титановая долина» поднялась в рейтинге индустриальных парков и особых экономических зон России по итогам 2025 года, который подготовил аналитический центр «Эксперт». Она заняла пятое место по влиянию на экономику региона и шестую — по вкладу в экономику страны. В 2024 году ОЭЗ занимала девятое и десятое места соответственно.

В «Титановую долину» сегодня входят четыре промышленные площадки: Верхняя Салда, Уктус, Патруши и Алапаевск. В ОЭЗ зарегистрировано 25 компаний с заявленным объёмом инвестиций более чем на 114 млрд рублей. Капиталовложения превысили 60 млрд рублей, создано более 6 тысяч новых рабочих мест, совокупная выручка действующих резидентов составила более 119,6 млрд рублей.

Резиденты ОЭЗ перечислили в бюджеты разных уровней в виде налогов, таможенных сборов и страховых платежей более 2 млрд рублей за 2025 год.