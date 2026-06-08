Владимир Радаев переизбран председателем профсоюза ЕВРАЗ НТМК

74-летний Владимир Радаев вновь переизбран председателем первичной профсоюзной организации (ППО) ЕВРАЗ НТМК по результатам отчётно-выборной конференции. Его кандидатура была поддержана делегатами единогласно. Заместителями председателя были утверждены Владимир Фисталь и Тимофей Проскурнин, пишет ИА «Все новости».

Владимир Радаев руководит профсоюзной организацией комбината с 1998 года. Он успешно совмещает эту деятельность с политической карьерой, которая длится около 30 лет. За это время он был депутатом Нижнетагильской городской думы четырёх созывов и Законодательного Собрания Свердловской области двух созывов.

Подводя итоги своей работы, Владимир Григорьевич отметил, что одним из самых сложных вызовов за последнее время стала подготовка нового коллективного договора. В настоящее время профсоюзная организация ЕВРАЗ НТМК насчитывает почти 16,7 тысячи человек.