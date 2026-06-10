Общество

Мэрия Нижнего Тагила не смогла найти подрядчика для отлова бездомных собак

10.06.2026 14:38
Мэрия Нижнего Тагила не смогла найти подрядчика для отлова бездомных собак

Администрация Нижнего Тагила не смогла найти подрядчика для отлова бездомных собак. Согласно информации, размещённой на портале госзакупок, на выполнение работ было предусмотрено 2,8 млн рублей. Однако к моменту окончания срока подачи заявок, 5 июня, на участие в открытом электронном аукционе не поступило ни одной заявки. В связи с этим закупка признана несостоявшейся.

Напомним, в конце мая текущего года находящаяся под следствием директор тагильского приюта для бездомных животных «Добрые руки» Алёна Казакова отказалась в одностороннем порядке от контракта с мэрией на отлов собак. Причиной отказа стало уголовное дело, в рамках которого в отношении Алёны Казаковой, а также других фигурантов судом избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Им запрещено общаться между собой, а также с другими участниками процесса на период предварительного расследования и судебного разбирательства. 

Однако мэрия Нижнего Тагила заставила организацию до конца отработать контракт по отлову собак. В начале июня директор приюта вновь подала решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

«15 мая 2026 года Казакова А. А. привлечена в качестве обвиняемой по соединённому в одно производство уголовному делу по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), п.п. а, б ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов) , п.п. а, б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, совершённые организованной группой в особо крупном размере). По версии органов предварительного расследования, предметом преступного посягательства являются перечисленные заказчиком на счёт исполнителя денежные средства в счёт оплаты услуг по ранее заключённым муниципальным контрактам (в период с 2022-2025 годы). Кроме того, в качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены Гордеева Д. С., Казаков Ю. С., которые в свою очередь являлись единственными специалистами по оказанию услуг отлова, транспортировки, ветеринарной помощи, оказываемых в процессе исполнения услуг по контракту. B качестве свидетелей по уголовному делу в настоящий момент были допрошены специалисты, являющиеся сотрудниками заказчика, а также иные специалисты, в том числе ветеринарный врач и руководитель ГБУ СО “Пригородная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных”, принимающие непосредственное участие как в процессе оказания услуг по контракту, так и в оформлении документации», — говорится в документе. 

 

 

 

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