Мэрия Нижнего Тагила заставила «Добрые руки» до конца отработать контракт по отлову собак 

29.05.2026 13:42
Сегодня, 29 мая, на портале Госзакупок появилось извещение об отмене решения об одностороннем отказе директора тагильского приюта для бездомных животных «Добрые руки» Алёны Казаковой от исполнения контракта с мэрией по отлову бездомных собак. Поводом для отказа стало неисполнение заказ-наряда на отлов 73 собак по 20 адресам. По данным МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», срок выполнения заявки истёк 22 мая, однако работы так и не были выполнены. В связи с этим муниципальное учреждение потребовало до конца сегодняшнего дня предоставить информацию о причинах неисполнения заказ-наряда. Однако, как сегодня сообщили наши читатели, автомобиль службы отлова заметили на Красном Камне — специалисты занимались отловом бездомных собак.

Напомним, в отношении Алёны Казаковой возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Её дочь, ветеринарного врача приюта Диану Гордееву, подозревают в использовании поддельного диплома (ч. 4 ст. 327 УК РФ). 

Причиной отказа от исполнения контракта стало уголовное дело, в рамках которого в отношении Алёны Казаковой, а также других фигурантов судом избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. 

 

 

 

