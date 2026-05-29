Мэрия Нижнего Тагила заставила «Добрые руки» до конца отработать контракт по отлову собак 

Сегодня, 29 мая, на портале Госзакупок появилось извещение об отмене решения об одностороннем отказе директора тагильского приюта для бездомных животных «Добрые руки» Алёны Казаковой от исполнения контракта с мэрией по отлову бездомных собак. Поводом для отказа стало неисполнение заказ-наряда на отлов 73 собак по 20 адресам. По данным МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», срок выполнения заявки истёк 22 мая, однако работы так и не были выполнены. В связи с этим муниципальное учреждение потребовало до конца сегодняшнего дня предоставить информацию о причинах неисполнения заказ-наряда. Однако, как сегодня сообщили наши читатели, автомобиль службы отлова заметили на Красном Камне — специалисты занимались отловом бездомных собак.

Напомним, в отношении Алёны Казаковой возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Её дочь, ветеринарного врача приюта Диану Гордееву, подозревают в использовании поддельного диплома (ч. 4 ст. 327 УК РФ).

Причиной отказа от исполнения контракта стало уголовное дело, в рамках которого в отношении Алёны Казаковой, а также других фигурантов судом избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.