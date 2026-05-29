Детский омбудсмен предложила снизить минимальный возраст трудоустройства до 12 лет

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская предложила снизить возраст для начала трудовой деятельности до 12 лет. Она считает, что это необходимо из-за стремления многих подростков найти подработку во время каникул.

«Нам нужно реформировать трудовое законодательство на федеральном уровне, чтобы предоставить подросткам возможность работать летом», — сказала Ярославская на пресс-конференции.

Она отметила, что подростки с 12 лет активно интересуются возможностью заработать деньги на временной работе. Омбудсмен подчеркнула, что московские дети хотят иметь возможность работать и зарабатывать собственные деньги, хотя бы на короткий срок. Однако текущая система не всегда позволяет всем желающим воспользоваться этим правом.

По действующим законам РФ, подростки могут заниматься легким трудом с 14 лет, если получили письменное согласие одного из родителей.