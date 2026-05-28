15-летнего подростка осудили за убийство женщины в посёлке под Нижним Тагилом

Пригородный районный суд Свердловской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 15-летнего Артёма Г, обвиняемого в убийстве женщины.

Напомним, по версии следствия, 6 января этого года в посёлке Горноуральский подросток без повода напал на незнакомую ему 47-летнюю Наталью К. в подъезде жилого дома и нанёс ей удар ножом, который носил при себе. После нападения женщина смогла добраться до квартиры, откуда родственники вызвали ей скорую. Несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, Наталья спустя некоторое время скончалась в больнице. Позднее Артём был задержан сотрудниками полиции и помещён под домашний арест, из-под которого сбежал, но был повторно задержан и помещён под стражу. Сам подросток ранее рассказал АН «Между строк», что признательные показания полиции он дал под давлением третьих лиц, которые ещё до первого задержания похитили его, забрали личные вещи, требовали деньги и угрожали расправой над его отцом.

В последнем слове Артём свою вину не признал и в содеянном не раскаялся, а адвокат подростка просил оправдать его. Однако, учитывая все обстоятельства дела, совокупность представленных сторонами доказательств и тяжесть содеянного, суд признал подростка виновным по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений) и с учётом установленных законом ограничений по назначению наказания несовершеннолетним приговорил его к 6 годам и 4 месяцам лишения свободы с дополнительным наказанием в виде 1 года ограничения свободы. Кроме того, с осуждённого и его законного представителя в пользу родственников погибшей взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.