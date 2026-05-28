В Нижнем Тагиле автомобиль сбил лося на Восточном шоссе

Сегодня, 28 мая, в Нижнем Тагиле произошло жуткое ДТП с участием животного.

Утром, около 7:30, мужчина за рулём Skoda Octavia сбил молодого лося, который забрёл в город и прогуливался возле Восточного шоссе, сообщили очевидцы сообществу «Инцидент Нижний Тагил».

«Всё произошло настолько стремительно, буквально на моих глазах. Впереди меня ехал мужик, вот он-то, бедолага, и сбил этого лося. Мужчина сейчас в ГАИ сидит, оформляется по ДТП. Говорит, что даже не понял, откуда он тут взялся», — рассказал тагильчанин.

В результате аварии лось остался в живых, но получил серьёзные травмы и уже не мог полноценно самостоятельно передвигаться. Местные заметили раненое животное, лежащее на парковке «Коксохима» и истекающее кровью, и вызвали службу спасения. О дальнейшей судьбе животного никакой информации не сообщается.