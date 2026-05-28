В Нижнем Тагиле на нерегулируемом пешеходном переходе сбили подростка 

Накануне, 27 мая, в 16:30 на Вагонке произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход. Как сообщает Госавтоинспекция Нижнего Тагила,​ 73-летний водитель автомобиля Chery Tiggo у дома № 35 по проспекту Дзержинского сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

«Автоинспекторы установили, что автомобилем управлял мужчина, местный житель со стажем управления транспортным средством категории “В” — 33 года.​ В течение 2026 года к административной ответственности за нарушение ПДД​ привлекался четыре раза. В отношении водителя вынесено определение по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения)», — рассказали АН «Между строк» в Госавтоинспекции Нижнего Тагила.

В момент ДТП водитель был трезв, находился в автомобиле один и был пристёгнут ремнём безопасности.

По факту случившегося водитель пояснил, что при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не заметил девушку, так как его ослепило солнце. Он применил экстренное торможение, но избежать наезда не смог.