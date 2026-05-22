Тагильские выходные топ-6: качёвый рок, японский пейзаж, поэзия Бродского и очень красивая коробка для шпулек

О том, чем заняться 23 и 24 мая

В тендере на тандыры среди тандырных победила тандырная из Тынды. Ну а мы подготовили для вас нашу традиционную подборку самых интересных мероприятий предстоящих выходных в Нижнем Тагиле.

Мастер-класс «Сакура» масляной пастелью (12+)

23 мая в 13:30

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

На этом мастер-классе вы погрузитесь в мир удивительных весенних пейзажей с восточными мотивами и научитесь передавать красоту природы на бумаге с помощью масляной пастели. Вы создадите уникальную картину, вдохновлённую видами Японии, которая станет ярким акцентом вашего интерьера. На мастер классе расскажут о техниках работы с масляной пастелью и покажут, как сделать ваше произведение искусства ещё более выразительным. В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt.

Выставка детского творчества «Мастерская чудес» (0+)

24 мая в 18:00

в креативном кластере САМОРО.док

Весь год воспитанники студии «Чудо-остров» создавали, пробовали и открывали новые миры. Пришло время показать вам шедевры, сделанные ребятами. На открытии юные художники получат дипломы и подарки, а зрители — море улыбок. Приходите поддержать маленьких художников и зарядиться творческой энергией.

Концерт «DZEN BU» (18+)

23 мая в 20:00

в баре «Гора»

Очень интересная группа «DZEN BU», состоящая из классных музыкантов Екатеринбурга, уже в пятый раз приезжает с концертом в Нижний Тагил. От романтичного Криса Айзека до качёвого рока — эти ребята знают, какая музыка доставляет удовольствие. Вход — 400 рублей. Бронь столиков по номеру +7(912)643-24-77.

Мастер-класс «Лоскуток к лоскутку. Коробочка» (12+)

23 мая в 14:00

в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»

Музейная мастерица и большая рукодельница Ольга Бастрикова приглашает на мастер-класс по изготовлению текстильной коробочки для разных мелочей. Такая важная вещь предназначена для хранения флешки, заколок или блеска для губ, швейных шпулек или бусин, что крайне важно для тех, кто привык иметь всё под рукой и предпочитает порядок.

Спектакль «Полторы комнаты» (16+)

24 мая в 18:00

в театре «Подвал»

«Полторы комнаты» — театральный портрет по стихотворениям и прозе Иосифа Бродского о судьбе, которая задаёт вопросы и так больно отвечает на них. Режиссёр Антон Сачков.

Встреча с представителями поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» (0+)

23 мая в 12:00

в Доме Окуджавы

В культурном центре пройдут встречи с представителями добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Мероприятие проводится в преддверии Международного дня пропавших детей (25 мая). Специалисты отряда, которые занимаются поиском пропавших людей, проведут беседы о безопасности. В разных залах культурного центра одновременно для детей и взрослых пройдут лекции. Информация адаптирована с учётом возраста участников, чтобы каждый получил максимум полезных знаний. Приходите всей семьей — это важные знания, которые могут однажды спасти жизнь.