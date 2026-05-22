ЕВРАЗ НТМК сократил валовые выбросы на 14,9 тысяч тонн благодаря модернизации производства

Общий объём инвестиций ЕВРАЗа в природоохранные мероприятия в рамках федерального проекта «Чистый воздух» превысил 26 млрд рублей. По итогам 2025 года суммарное снижение валовых выбросов ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ НТМК по сравнению с базовым 2017 годом составило 91,6 тысяч тонн. При этом сокращение выбросов приоритетных загрязняющих веществ (ПЗВ) для Новокузнецка и Нижнего Тагила достигло 59,3 тысяч тонн. Эти данные представил директор по координации природоохранной деятельности ЕВРАЗа Максим Епифанцев на парламентских слушаниях о ходе реализации нацпроекта «Экология» в Совете Федерации.

На ЕВРАЗ ЗСМК реализовано пять крупных инвестиционных проектов общей стоимостью 11,3 млрд рублей. В результате валовые выбросы комбината снижены на 77 тысяч тонн (28,8%), а объём выбросов ПЗВ для Новокузнецка уменьшился почти на 44,6 тысяч тонн, на 56%. Среди ключевых мероприятий — ликвидация старых открытых градирен и внедрение закрытой системы охлаждения коксового газа на коксохимическом производстве. Проведена модернизация электрофильтров на Западно-Сибирской ТЭЦ ЕВРАЗа и ряд мероприятий на агломерационном производстве, в том числе переход на низкосернистое железорудное сырьё.

На ЕВРАЗ НТМК завершено семь проектов с общим бюджетом 15 млрд рублей. Валовые выбросы сокращены на 14,9 тысяч тонн (20,6%). Реализована программа техперевооружения аспирационных и газоочистных установок, в том числе в миксерном отделении конвертерного цеха. Современными аспирационными системами также оснащены новая доменная печь № 7 и модернизированная домна № 6.

Особое внимание на предприятии уделено модернизации коксохимического производства (КХП) для сокращения дурнопахнущих веществ: выведена из эксплуатации старая пекококсовая батарея, реализован проект по переходу на охлаждение коксового газа в закрытой теплообменной аппаратуре, что привело к сокращению специфических выбросов КХП на 56%. Завершается установка перекрытий открытых отстойников биохимической установки КХП с эвакуацией отходящих газов. Благодаря модернизации выбросы ЕВРАЗ НТМК в 2025 году достигли 57,5 тысяч тонн — наименьшего показателя за последние 40 лет.

«Участие ЕВРАЗа в федеральном проекте “Чистый воздух” позволило усилить экологическую составляющую в стратегии модернизации нашего производства. Для нас — это прежде всего вклад в будущее, в улучшение условий труда и жизни сотрудников предприятий и их семей в городах присутствия компании», — отметил Максим Епифанцев.