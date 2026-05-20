На Серовском тракте после ДТП с автомобилем скорой помощи погибла пациентка

В ночь на 20 мая на 351-м километре Серовского тракта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи.

Как сообщает ГАИ Свердловской области, 67-летний водитель выбрал небезопасную скорость движения, из-за чего потерял контроль над управлением. Скорая вылетела с проезжей части и врезалась в столб.

В результате аварии 67-летняя пациентка, которую перевозили в медицинское учреждение из Екатеринбурга в Серов, получила травмы. Прибывшей на место ДТП другой каретой скорой медицинской помощи её отправили для дальнейшей транспортировки в больницу, однако по пути она скончалась.

Медосвидетельствование показало, что водитель скорой на момент ДТП был трезв.

На месте трагедии сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы проведены необходимые процессуальные действия. По факту ДТП назначено служебное расследование.