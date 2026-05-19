Тагильский экс-полицейский, в автомобиле которого погиб задержанный Сергей Шамрин, просит об УДО

В Нижнем Тагиле бывший полицейский Павел Горшков, в автомобиле которого скончался задержанный Сергей Шамрин, попросил суд об условно-досрочном освобождении.

Напомним, в январе 2023 года тагильчанин Сергей Шамрин был задержан вызванными охранником психиатрической больницы № 7 сотрудниками ППС за буйное поведение. В итоге полицейские поместили мужчину в служебный автомобиль вниз головой и отвезли в ОП № 17 на Вагонку. По дороге Сергею стало плохо, а последние секунды его жизни, когда его вытащили из машины уже без сознания, были записаны на смартфон его жены Юлии. Опасаясь, что инцидент попытаются замять, она передала запись в СМИ.

В 2025 году Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал на тот момент уже бывших полицейских Максима Онучина и Павла Горшкова виновными по п.п. «а», «в» и «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц, с применением насилия, с причинением тяжких последствий) и назначил наказание в виде 4 лет 11 месяцев и 5 лет колонии общего режима соответственно. Кроме того, на 2 года каждый из осуждённых лишён права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанных с осуществлением функций представителя власти.

Ранее Горшков уже пытался обжаловать приговор, однако Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске оставил его без изменений. После этого вдова Сергея — Юлия Шамрина — подала иск к МВД России о взыскании компенсации морального вреда, который был частично удовлетворён Ленинским районным судом Екатеринбурга — вместо запрашиваемых изначально 10 млн рублей Юлии выплатят 1 млн рублей.

Как рассказал Е1 адвокат семьи погибшего Евгений Макаренко, вдова подала возражение на предоставление условно-досрочного освобождения Павлу Горшкову.

«Мы подали возражение на это. Суд первой инстанции нас услышал, отказался выпустить его на свободу. Возмутительно, что Павел Горшков попросил об УДО, но при этом даже не признал своей вины», — заявил Евгений Макаренко.

Также Юлия Шамрина поделилась со СМИ, что в связи с потерей и мужа, и дочери у неё нет сил заниматься судебными тяжбами. Летом прошлого года её дочь 20-летняя Анастасия Шамрина в ночь на 8 июля погибла в страшном ДТП — автомобиль Lexus, в котором она находилась со своей подругой и знакомым, пробил ограждение на плотине возле Старого Демидовского завода и упал в Тагильский пруд.