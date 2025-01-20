В Нижнем Тагиле полицейских, в служебном автомобиле которых два года назад умер задержанный, приговорили к реальным срокам

Сегодня, 20 января, в Тагилстроевском районном суде состоялось заседание, на котором огласили приговор по делу в отношении полицейских Максима Онучина и Павла Горшкова, в чьём патрульном автомобиле умер 44-летний Сергей Шамрин.

Напомним, Сергей был задержан нарядом ППС, который вызвал охранник Психиатрической больницы № 7 из-за буйного поведения. Сотрудники полиции поместили его в отсек для задержанных вниз головой, после чего повезли в отделение. По дороге Сергей скончался, а последние секунды его жизни, когда его вытащили из машины уже без сознания, были записаны на смартфон его жены Юлии. Опасаясь, что инцидент попытаются замять, она передала запись в СМИ.

На следующий день следственным отделом по Дзержинскому району Нижнего Тагила было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Оба сотрудника полиции были задержаны. Тогда от дачи показаний они отказались, свою вину не признали.

Мерой пресечения на время следствия для обоих полицейских было избрано заключение под стражу. Арест неоднократно продлевался, но в октябре 2023 года их перевели под домашний арест. Сторона защиты пыталась обжаловать это решение в суде Дзержинского района Нижнего Тагила, однако апелляцию отклонили.

Кроме того, в марте 2023 года при загадочных обстоятельствах скончался ключевой свидетель по этому делу — Максим Соловов. Его тело было обнаружено в общежитии на улице Юности. Как сообщили в СК Свердловской области, его смерть не носит криминальный характер. Соловов находился в отсеке для задержанных вместе с погибшим Сергеем Шамриным, застав последние минуты его жизни.

В итоге суд признал обоих силовиков виновными и приговорил Максима Онучина к 5 годам колонии общего режима, а Павла Горшкова к 4 годам и 11 месяцам колонии. Обоих взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.