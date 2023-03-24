В Нижнем Тагиле при загадочных обстоятельствах скончался ключевой свидетель по громкому делу о гибели Сергея Шамрина в полицейском автомобиле

Вечером 18 марта в Нижнем Тагиле в общежитии на улице Юности был найден труп тагильчанина Максима Соловова, который был свидетелем по резонансному уголовному делу в отношении двух полицейских ОП № 17.

Смерть Соловова подтвердили в пресс-службе СК России по Свердловской области, уточнив, что, по предварительной информации, она не носит криминального характера. Окончательные выводы следствие сделает по итогу проведённых проверок.

Напомним, трагедия произошла 29 января 2023 года, когда в патрульной машине сотрудников ППС погиб 44-летний Сергей Шамрин. Последние секунды жизни Сергея попали на видеозапись смартфона жены погибшего Юлии, которая отправилась вслед за патрульным автомобилем сразу после задержания супруга у КПП психиатрической больницы. Вместе с Сергеем во время поездки до участка в отсеке находился Максим Соловов, ставший свидетелем последних минут жизни задержанного. Как следует из видео, к тому моменту, когда полицейский УАЗ подъехал к отделу полиции на Вагонке, доставляя задержанных в участок, Сергей уже какое-то время находился без сознания. Юлия, увидев состояние мужа, попыталась привести его в чувство вместе с полицейскими, но безрезультатно. Прибывшие на место медики диагностировали смерть Сергея. Женщина, опасаясь, что правоохранители замнут дело, распространила в СМИ информацию о случившемся и предоставила видеозапись. Комментарии Соловова по факту случившегося женщина также записала на камеру.

На следующий день после гибели мужчины СК по Дзержинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), а полицейские, причастные к преступлению, были задержаны.

2 февраля в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила избиралась мера пресечения сержанту Павлу Горшкову и лейтенанту Максиму Онучину, участвовавшим в задержании Шамрина. Во время заседания были озвучены показания Максима Кавайкина, водителя патрульного автомобиля, коллеги полицейских, а также охранника психбольницы. Примечательно, что показания Соловова в рамках заседания так и не прозвучали. Несмотря на то, что во время задержания он находился в нетрезвом состоянии, он также давал свидетельские показания на этапе предварительного следствия. По итогу заседания Горшков и Онучин были отправлены на время следствия в СИЗО на 2 месяца. Рассмотрение вопроса о продлении ареста в отношении полицейских начнётся 28 марта в 11:00 в здании Дзержинского районного суда, уточнило сегодня ИА «Все новости» в пресс-службе ведомства.