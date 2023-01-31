В Нижнем Тагиле после смерти задержанного мужчины в патрульном автомобиле ППС заведено уголовное дело (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле днём 29 января в патрульном автомобиле около ОП № 17 умер 44-летний мужчина. Супруга погибшего Ирина (имя изменено. — Прим. ред.) считает, что её муж Сергей умер в результате действий полицейских. Женщина уверена, что теперь правоохранители попытаются замять дело, при этом после подачи заявления в СК и прокуратуру она начала опасаться за свою безопасность.

Сергей был задержан нарядом ППС в районе 25-го квартала у КПП. Туда мужчина приехал после посещения кладбища, чтобы навестить товарища. По словам Ирины, подъехав к КПП, Сергей вышел из автомобиля и направился в сторону больницы, а она искала место для парковки. Женщина не скрывает, что её супруг выпил, но говорит, что он вёл себя прилично.

Как рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, охранник психиатрической больницы позвонил в полицию и сообщил, что неизвестный мужчина с неадекватным поведением нарушает общественный порядок на территории медицинского городка, ругается нецензурной бранью, размахивает руками, пытается пройти внутрь, чтобы навестить своего приятеля. При этом Ирина уверяет, что никакого конфликта между Сергеем и охранником больницы не было.

Через некоторое время на место приехал полицейский УАЗ, в котором находились три сотрудника ППС. Между полицейскими и Сергеем произошёл разговор, после которого патрульные вышли из салона и жёстко задержали мужчину. В зеркале заднего вида Ирина увидела, что стражи порядка пытаются запихнуть её мужа в задний отсек автомобиля для задержанных, после чего подбежала к полицейским, чтобы выяснить ситуацию. Сотрудники ППС объяснили ей, что мужчину отвезут в отдел полиции на улице Тельмана, 40.

«Они грубо засунули его в автозак, перевернув вверх ногами, и зафиксировали так, чтобы он застрял между задней дверью и лавкой. Там очень тесно, и он не смог бы выбраться из такого положения. Полицейские не представились, не назвали свои звания, не предъявили удостоверения. Они сказали, что с ним ничего не будет и в дороге он перевернётся в нормальное положение, а мне велели ехать домой. Я не послушалась и поехала следом. Когда они приехали к отделению, муж уже был без сознания, весь синий», — рассказала АН «Между строк» Ирина.

Во время движения следом за полицейской машиной женщина включила камеру мобильного телефона, поскольку планировала зафиксировать на видео, как ей казалось, неправомерные действия полицейских.

На записи видно, как возле патрульного автомобиля лежит Сергей без признаков жизни. До приезда скорой помощи женщина вместе с полицейскими пытались реанимировать его, но безрезультатно. Прибывшие на место медики зафиксировали смерть мужчины. Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы (имеется в распоряжении редакции), смерть Сергея наступила вследствие травмы шейного отдела спинного мозга.

Ирина рассказала АН «Между строк», что вместе с её мужем в автомобиле ехал ещё один задержанный. При даче показаний он заявил, что во время поездки до отделения Сергей бился в конвульсиях. Мужчина стучал в стенку автозака и кричал полицейским, пытаясь заставить их остановиться и оказать человеку помощь.

По информации АН «Между строк», вчера, 30 января, по факту гибели Сергея в следственном отделе по Дзержинскому району Нижнего Тагила было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). В постановлении о возбуждении дела говорится, что на теле погибшего были найдены следы насильственной смерти.

«Как выяснилось позднее, дебоширом оказался местный житель 1978 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за причастность к грабежу и хранению наркотических веществ. Освободился из мест лишения свободы в 2001 году. Официально трудоустроен не был. Полицейские, оказывая содействие охраннику, поместили скандального гражданина в патрульный автомобиль УАЗ “Патриот” в отсек для задержанных лиц», — прокомментировал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Полковник Горелых отмечает, что на место происшествия выезжали ответственные должностные лица из числа руководящего состава ОВД Нижнего Тагила, СКР и прокуратуры. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято обоснованное решение.

Сергей и Ирина жили в браке 20 лет, воспитывали дочь. По словам супруги, Сергей работал в IT-сфере, был очень добрым и отзывчивым человеком. Женщина уверена, что именно жестокое обращение полицейских с её мужем, помещение его в автомобиль вниз головой стало причиной травмы и дальнейшей смерти. Если бы сотрудники полиции поместили задержанного как положено, в естественной форме, то трагедии можно было избежать.