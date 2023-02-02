«Ведёт себя неадекватно, пытается проникнуть в здание психбольницы, чтобы его подготовили к отправке на Донбасс». АН «Между строк» публикует показания ключевых свидетелей по делу о смерти Сергея Шамрина в Нижнем Тагиле после задержания полицейскими (ВИДЕО) 

Сегодня в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила были озвучены показания ключевых свидетелей, обладающих информацией об обстоятельствах задержания и гибели 29 января 44-летнего Сергея Шамрина. Речь идёт о об одном из полицейских, Максиме Ковайкине, коллеги которого затолкали мужчину в отсек для задержанных, а также об охраннике психбольницы, в чью смену на КПП возник конфликт между полицейскими и Шамриным. Примечательно, что показания второго задержанного, находившегося в последние минуты жизни Сергея вместе с погибшим в отсеке полицейского УАЗа, в рамках заседания не были озвучены судьёй.

Третий полицейский, член патрульного экипажа Максим Ковайкин, в отличие от коллег, проходит по делу в качестве свидетеля. Во время предварительного следствия он дал показания и в подробностях рассказал об обстоятельствах случившегося инцидента.

«К нам обратился охранник психиатрической больницы, когда мы ехали мимо. Он сообщил, что неизвестный ему мужчина ведёт себя неадекватно, пытается проникнуть в здание психбольницы для того, чтобы его подготовили к отправке на Донбасс. Сам Шамрин размахивал руками, активно жестикулировал, всячески привлекал наше внимание, что-то кричал. Когда мы остановились, он подошёл к машине… В ходе общения с ним были выявлены признаки алкогольного опьянения. Шамрин спрашивал, что мы тут делаем, требовал уезжать домой, говорил, что убьёт нас по очереди. Мы приняли решение доставить его в райотдел полиции. С ним была жена, она просила отпустить мужа домой, говорила, что он пьёт уже 2 недели и она сама отвезёт его домой», — озвучила в ходе заседания показания Ковайкина судья Ирина Иванова.

В итоге полицейские приняли решение задержать Шамрина. По словам Ковайкина, выйдя из полицейского УАЗа и пройдя с мужчиной к отсеку для задержанных, они предложили ему залезть внутрь добровольно. Задержанный поднял вверх руки и ударил ладонями по левому правому плечу одного из полицейских. Тот пошатнулся, отклонился назад. Сотрудник ППС предупредил задержанного, что, если он не прекратит такое поведение, они применят силу. В это время жена Шамрина стояла рядом и просила супруга успокоиться. В итоге полицейские заломили Сергею руки и спросили, не хочет ли он самостоятельно сесть в машину. Мужчина согласился и попытался залезть в патрульный автомобиль, но не смог, поскольку был пьян. Вместо этого он улёгся на пол отсека и свесил ноги вниз, касаясь земли. Полицейские, видя это, попытались затолкать его полностью в машину, но Сергей начал пинать дверь, мешая полицейским.

По словам сотрудника ППС, они подняли его ноги вверх и закрыли дверь автомобиля. Ковайкин утверждает, что при этом никакая часть тела Шамрина не была зажата. Сразу после закрытия двери никто из отсека не закричал и не издал никакие звуки. В дороге до отдела полиции автомобиль находился около 10-15 минут, по пути полицейские слышали стуки, думая, что Шамрин специально пинает отсек, как это часто делают другие задержанные. В какой-то момент стуки прекратились. Уже в райотделе выяснилось, что Шамрину в дороге стало плохо.

Другой ключевой свидетель, охранник медучреждения по фамилии Снегирь, рассказал свою версию трагедии.

«Примерно в 15:00 к КПП подъехала машина, из которой вышла неизвестная девушка. Она подошла ко входу и спросила, как можно проехать на территорию больницы, поскольку у неё в машине сидит буйный супруг. Я сказал, что не могу пропустить на территорию. После этого она попросила вызвать санитаров, чтобы те забрали супруга. Я позвонил в приёмный покой, где сказали, что пациентов доставляют на скорой медицинской помощи. Женщина вернулась в машину. Скоро оттуда вышел мужчина. Он спросил, как пройти на территорию психбольницы. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, это было понятно по запаху. Говорил на повышенных тонах. Я ответил, что не могу пустить в таком виде, попросил покинуть территорию. Но всё же он зашёл за шлагбаум. Тут я увидел служебную машину полиции. Случайно проезжавший автомобиль остановился. Полицейские вышли и стали разговаривать с мужчиной, он что-то говорил про Донбасс. В патрульной машине уже сидел мужчина, который проходил освидетельствование в больнице», — приводит слова охранника судья.

Далее Снегирь поясняет, что Шамрин вёл себя вызывающе, кричал, на просьбы полицейских успокоиться не реагировал. Позже к сотрудникам ППС подошла жена дебошира, а через какое-то время по неизвестной для охранника причине полицейский загнул Сергею руки за спину и начал заталкивать его в отсек для задержанных. На помощь первому вскоре подошёл второй сотрудник и начал помогать заталкивать Шамрина. Супруга Сергея при этом кричала, просила посадить его нормально, требовала отпустить. Охранник также слышал, как женщина упоминала про сломанные рёбра мужа и просила обращаться с мужчиной аккуратнее. Она была уверена, что в положении «вверх ногами» он может сломать себе ноги и шею. Полицейские, по словам охранника, ответили, что он сам перевернётся в отсеке, как ему будет удобно, после чего затолкали его в машину полностью и закрыли дверь.

После того как патрульный автомобиль прибыл к ОП № 17, стало известно, что Сергею в дороге стало плохо и он скоропостижно скончался. Жена Сергея вместе с полицейскими безуспешно пытались привести мужчину в чувство до приезда медиков, однако спасти его не удалось. Женщина, опасаясь, что правоохранители замнут дело, распространила в СМИ информацию о случившемся и предоставила видеозаписи. На следующий день после гибели мужчины СК по Дзержинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело, а полицейские были задержаны.

Помимо полицейского и охранника психбольницы, в деле есть ещё один важный свидетель, показания которого не были озвучены в ходе судебного заседания. Это второй задержанный, который находился в отсеке полицейского автомобиля вместе с Сергеем в последние минуты его жизни. Несмотря на то, что во время задержания он находился в нетрезвом состоянии, он также давал свидетельские показания на этапе предварительного следствия. Сразу после этого потерпевшая Юлия сняла на видео диалог с ним, в ходе которого он рассказал свою версию произошедшего. Мужчина, имя которого не раскрывается, рассказал Юлии, что полицейские запихали Сергея в отсек к нему таким образом, что он никак не мог помочь ему перевернуться во время движения. Он был свидетелем момента, когда Сергей потерял сознание, и уверяет, что какое-то время до этого погибший молча барахтал ногами.

«Пока по дороге ехали, я им стучал, просил посадить человека нормально, они-то сложили его вниз головой. Я как было, так всё им и объяснил. Я ничего не мог сделать, там в “воронке” места нисколько нет. Он стонать-то не стонал, но пинал ногами во время движения», — рассказывает второй задержанный.

Отметим, что сегодня, 2 февраля, Дзержинский районный суд отправил полицейских Максима Онучина и Павла Горшкова в следственный изолятор на 2 месяца на время ведения расследования. В ходе суда оба сотрудника отказались от дачи показаний, свою вину не признали.

Сотрудники ППС Максим Онучин и Павел Горшков сейчас находятся в СИЗО. Согласно пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), по которому и возбуждено уголовное дело, полицейские, причастные к гибели Сергея Шамрина, могут получить до 10 лет колонии.