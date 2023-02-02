В Нижнем Тагиле полицейских, в автомобиле которых погиб мужчина, отправили в СИЗО на 2 месяца

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила отправил под арест двоих сотрудников ППС, в автомобиле которых погиб мужчина. Задержанные будет находиться под арестом в течение двух месяцев на время следствия. Третий полицейский из экипажа пока является свидетелем по делу.

Напомним, днём 29 января 44-летний тагильчанин Сергей умер в полицейском автомобиле после грубого задержания. Трагедия попала на видеозапись смартфона жены погибшего, которая отправилась вслед за патрульным автомобилем сразу после задержания супруга у КПП психиатрической больницы. Как следует из видео, к тому моменту, когда полицейский УАЗ подъехал к ОП № 17 на Вагонке, доставляя задержанных в участок, Сергей уже какое-то время находился без сознания. Юлия, увидев состояние мужа, попыталась привести его в чувство вместе с полицейскими, которые задерживали мужчину, но безрезультатно. Прибывшие на место медики диагностировали смерть Сергея. Женщина, опасаясь, что правоохранители замнут дело, распространила в СМИ информацию о случившемся и предоставила видеозапись. На следующий день после гибели мужчины СК по Дзержинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), а полицейские, причастные к преступлению, были задержаны.

Отметим, что охранник психиатрической больницы по фамилии Снегирь также был одним из свидетелей инцидента. Как стало известно из материалов дела, озвученных судьёй Ириной Ивановой, мужчина подтвердил, что полицейские погрузили Сергея в служебный автомобиль вверх ногами.

Первым задержанным, которого конвой ввёл в зал суда, был старший сержант полиции Максим Онучин. Мужчина скрыл своё лицо маской и капюшоном. В ходе заседания стало известно, что задержанный от дачи показаний отказался, свою вину не признал. При опросе судьёй полицейский заявил, что не имел намерения причинить вред погибшему, а трагедия произошла непредумышленно.

Второй задержанный полицейский Павел Горшков, как и его коллега, не признал вину и отказался от дачи показаний. В суде от комментариев мужчина воздержался. Адвокат Горшкова в качестве свидетеля вызвал мать полицейского, которая положительно высказалась о личности сына и выразила готовность предоставить свою жилплощадь в случае домашнего ареста.

Третий сотрудник ППС Максим Ковайкин дал свои показания следователю до судебного заседания и участия в суде не принимал. В отличие от своих коллег, Максим не был задержан и не является фигурантом дела, поскольку, по предварительной информации, не участвовал в задержании и помещении Сергея в отсек для задержанных. Он пояснил следствию, что мужчина оказывал сопротивление, что вынудило полицейских применить силу.

Представитель СК по Дзержинскому району Нижнего Тагила Владислав Шляпников подал запрос оставить подсудимых под стражей, полагая, что задержанные могут скрыться от следствия. Следователь запросил избрать меру пресечения в виде заключения подсудимых под стражу на 2 месяца.

Онучин просил у суда избрать более мягкую меру пресечения. Горшков от комментариев по данному факту отказался. Сторона защиты для обоих подсудимых предложила заменить заключение под стражу домашним арестом, однако суд к предложению не прислушался.