Фигуранты громкого уголовного дела по факту гибели мужчины в полицейском уазике отправлены под домашний арест после 8 месяцев в СИЗО

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила не стал продлевать содержание под стражей полицейским Максиму Онучину и Павлу Горшкову, в патрульном автомобиле которых после грубого задержания погиб мужчина. Подозреваемые находились в СИЗО с 2 февраля 2023 года, куда были помещены на время следствия. В пресс-службе суда АН «Между строк» сообщили, что судья решил заменить им меру пресечения на домашний арест.

Напомним, трагедия, ставшая причиной для возбуждения уголовного дела, произошла 29 января 2023 года, когда после грубого задержания в патрульной машине ППС погиб 44-летний Сергей Шамрин. Последние секунды жизни мужчины, которого достали из автомобиля уже без сознания, попали на видеозапись смартфона жены погибшего Юлии. Она предала огласке случившееся через СМИ, опасаясь, что инцидент могут замять.

На следующий день следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), а двое полицейских, причастных к преступлению, были задержаны. От дачи показаний сержант Павел Горшков и лейтенант Максим Онучин отказались, свою вину не признали.

Арест в отношении задержанных продлевался неоднократно. Несмотря на попытку стороны защиты обжаловать решение Дзержинского районного суда Нижнего Тагила, апелляция была отклонена. Отметим, если полицейские будут признаны виновными в гибели Шамрина, они могут получить до 10 лет лишения свободы.