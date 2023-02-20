Суд оставил под стражей тагильских полицейских, замешанных в смерти задержанного в патрульном автомобиле

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы полицейских из Нижнего Тагила Максима Онучина и Павла Горшкова, замешанных в смерти задержанного в патрульном автомобиле. Выслушав доводы их адвокатов, суд оставил приговоры в отношении Горшкова и Онучина без изменений и продлил заключение под стражей.

Напомним, что Онучин и Горшков были отправлены под стражу Дзержинским районным судом Нижнего Тагила 2 февраля 2023 года после того, как днём 29 января в их патрульном автомобиле скончался 44-летний тагильчанин Сергей, которого они задержали у КПП психиатрической больницы и пытались доставить в отдел полиции № 17. Трагедия попала на видеозапись смартфона жены погибшего Юлии, которая отправилась вслед за полицейским автомобилем сразу после задержания супруга.

Как следует из видео, когда полицейский УАЗ подъехал к ОП № 17 на Вагонке, Сергей уже какое-то время находился без сознания. Юлия, увидев состояние мужа, попыталась привести его в чувство вместе с полицейскими, но безрезультатно. Прибывшие на место медики диагностировали смерть мужчины. Тагильчанка, опасаясь, что правоохранители замнут дело, распространила в СМИ информацию о случившемся и предоставила видеозапись. На следующий день после гибели задержанного СК по Дзержинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по пункту «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Отметим, что во время заседания, на котором полицейским избиралась мера пресечения, представитель СК по Дзержинскому району Нижнего Тагила Владислав Шляпников подал запрос оставить подсудимых под стражей, полагая, что они могут скрыться от следствия.