В Нижнем Тагиле суд продлил арест до 29 октября полицейским Горшкову и Онучину, в патрульном автомобиле которых погиб мужчина

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила продлил арест полицейским Максиму Онучину и Павлу Горшкову, в патрульном автомобиле которых после грубого задержания погиб 44-летний Сергей Шамрин. Оба подозреваемых останутся в СИЗО ещё на два месяца — до 29 октября. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе суда.

Напомним, 29 января 2023 года в патрульной машине ППС погиб 44-летний Сергей Шамрин. На следующий день после случившегося следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), а двое полицейских были задержаны. От дачи показаний сержант Павел Горшков и лейтенант Максим Онучин отказались, свою вину не признали. Третий патрульный полицейский Максим Кавайкин, который находился за рулём автомобиля в момент трагедии, является свидетелем по делу.

Отметим, что вместе с погибшим во время поездки до участка в отсеке для задержанных находился Максим Соловов, ставший свидетелем последних минут жизни Шамрина. Вечером 18 марта Соловов скончался в одном из общежитий на улице Юности.

Задержанные сотрудники отдела полиции № 17 Нижнего Тагила находятся под стражей с 2 февраля 2023 года. Сначала Дзержинский районный суд Нижнего Тагила отправил Онучина и Горшкова под стражу на два месяца. Затем суд продлил им арест до 29 апреля. Сторона защиты для обоих подсудимых предложила заменить заключение под стражу домашним арестом, однако суд к предложению не прислушался. Поданная в Свердловский областной суд апелляция также была отклонена. Полицейским грозит до 10 лет лишения свободы.