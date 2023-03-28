В Нижнем Тагиле суд продлил арест до 29 апреля полицейским Горшкову и Онучину, в патрульном автомобиле которых погиб Сергей Шамрин

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила продлил арест в отношении полицейских Максима Онучина и Павла Горшкова, в автомобиле которых после грубого задержания погиб мужчина. Оба стража порядка останутся в СИЗО до 29 апреля на время следствия.

Напомним, 44-летний Сергей Шамрин 29 января 2023 года погиб в патрульной машине ППС. Последние секунды жизни мужчины попали на видеозапись смартфона жены погибшего Юлии, которая отправилась вслед за патрульным автомобилем сразу после задержания супруга у КПП психиатрической больницы. Как следует из видео, к тому моменту, когда полицейский УАЗ подъехал к отделу полиции на Вагонке, доставляя задержанных в участок, Сергей уже какое-то время находился без сознания. Юлия, увидев состояние мужа, попыталась привести его в чувство вместе с полицейскими, но безрезультатно. Прибывшие на место медики диагностировали смерть Сергея. Женщина, опасаясь, что правоохранители замнут дело, распространила в СМИ информацию о случившемся и предоставила видеозапись.

На следующий день после случившегося следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), а двое полицейских, причастных к преступлению, были задержаны. От дачи показаний сержант Павел Горшков и лейтенант Максим Онучин отказались, свою вину не признали. Третий патрульный полицейский Максим Кавайкин, который был за рулём полицейской машины в момент трагедии, пока является свидетелем по делу.

Отметим, что вместе с Сергеем во время поездки до участка в отсеке для задержанных находился Максим Соловов, ставший свидетелем последних минут жизни задержанного. На днях стало известно, что 18 марта мужчина скончался в одном из общежитий на улице Юности при невыясненных обстоятельствах. В пресс-службе СК по Свердловской области факт гибели мужчины подтвердили и пояснили, что причина смерти станет известна после проводимых проверок.

2 февраля 2023 года Дзержинский районный суд Нижнего Тагила отправил Онучина и Горшкова под стражу на 2 месяца, удовлетворив требование представителя следственного отдела по Дзержинскому району Нижнего Тагила Владислава Шляпникова. Сторона защиты для обоих подсудимых предложила заменить заключение под стражу домашним арестом, однако суд к предложению не прислушался. Поданная в Свердловский областной суд апелляция также была отклонена.