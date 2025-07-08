В Нижнем Тагиле в страшном ДТП погибли трое молодых людей (ВИДЕО)

Сегодня, 8 июля, ночью на плотине у старого Демидовского завода произошло серьёзное ДТП, в котором погибли три человека.

По информации АН «Между строк», компания молодых людей в возрасте около 20 лет — две девушки и два парня — решила покататься по ночному городу на автомобиле Lexus, но всё обернулось трагедией. Как сообщили АН «Между строк» очевидцы, один из молодых людей вышел из авто, чтобы снять поездку со стороны, остальные же остались в автомобиле. Заезжая на мост от здания налоговой инспекции на большой скорости, автомобиль заехал на рельсы и потерял управление, вследствие чего въехал прямо в бетонное ограждение пешеходной зоны, затем снёс чугунные перила и упал в воду.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники всех спасательных служб города, полиции и Госавтоинспекции, в том числе начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров и начальник Нижнетагильской Госавтоинспекции Сергей Бернгардт. Трёх человек, находившихся внутри Lexus в момент аварии, спасти не удалось.

На момент написания заметки автомобиль находится на дне водоёма.