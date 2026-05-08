Тагильские выходные топ-6: День Победы и концерты, спектакли, воспоминания

О том, чем заняться с 8 по 10 мая

После сообщения о массовом отключении интернета в России бабушки начали массово скупать поздравительные открытки на почте. Ну а мы в преддверии Дня Победы подготовили для вас подборку самых интересных событий, которые пройдут в Нижнем Тагиле в эти праздничные выходные.

«Опять весна на белом свете»: квартирник группы «Кира Любавина» (12+)

8 мая в 18:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Гости мероприятия окажутся в атмосфере искренних и проникновенных песен, ощутят дыхание весны и тепло человеческих сердец, встретят День Победы в кругу единомышленников, наполнятся светом и радостью совместного вечера. Количество мест ограничено, обязательна предварительная запись.

Мероприятия, посвящённые Дню Победы (0+)

9 мая с 16:00 до 19:00

в ТРЦ «Депо», фудкорт

Организаторы приглашают на мероприятия, посвящённые Дню Победы. С 16:00 до 18:00 в торгово-развлекательном центре пройдёт музыкально-историческая викторина «День Победы», с 18:00 до 19:00 вокалист Радик Умматов исполнит песни военных лет.

Спектакль «Помните!» (12+)

9 мая в 17:00

в Нижнетагильском драматическом театре

Собираясь на спектакль «Помните!» — откройте семейный альбом. Найдите фотографии своих бабушек и дедов. Они такие родные, тёплые и привычные на фото. Но когда вернётесь из театра – совершенно точно будете всматриваться в их лица совсем другими глазами. Совсем.

Приготовились? Три, два, один… Зрительный зал — машина времени. Не только для главного героя Коли Переверзева из 2025-го, но и для всех нас десятилетия со скрежетом листаются назад.

Вечер ностальгических песен (18+)

9 мая

в баре «Гора»

Вокалисты Антон Серебренников и Сергей Шамонин в честь праздника Дня Победы исполнят песни, которые сквозь годы продолжают жить в сердцах людей.

Выступление Нижнетагильского детского оркестра (0+)

10 мая с 15:00 до 16:00

в ТРЦ «Депо»

Выступление Нижнетагильского детского хора.

«Эшелон» (12+)

10 мая в 17:00

в Нижнетагильском театре кукол

Зрители отправятся в историческое путешествие по мотивам произведений Виктора Астафьева, Николая Никулина и Даниила Гранина. В военном поезде под стук колёс артисты и куклы расскажут пронзительные истории о жизни и судьбе обычных людей во время Великой войны, о подвигах и потерях, боли и надежде.