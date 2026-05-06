На праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму по Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу № 172 зарегистрировалась первая женщина

На праймериз (предварительное голосование) «Единой России» по выборам в Госдуму по Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу № 172 зарегистрировалась помощник депутата Законодательного собрания Свердловской области (ЗакСО) Дарья Пономарёва.

Дарье 32 года, в 2023 году она окончила магистратуру «Уральского государственного юридического университета имени В. Ф. Яковлева». Работала в Торгово‑промышленной палате Ямало‑Ненецкого автономного округа, Управлении Роспотребнадзора по ЯНАО, в Фонде «Агентство инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Ямало-Ненецкого автономного округа «Мой Бизнес».

«Вернувшись в свой край, чётко осознаю: именно здесь, смогу принести максимальную пользу местному бизнесу. Моя цель — использовать накопленные знания, для создания благоприятных условий развития предпринимательства в регионе. Готова и впредь вникать в проблемы, с которыми сталкиваются хозяйствующие субъекты», — отмечает Дарья.

Она стала первой представительницей прекрасного пола, зарегистрировавшийся на праймериз ЕР по Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу № 172. Её конкурентами на предварительном голосовании станут действующий депутат ЗакСО Алексей Свалов, депутат Нижнетагильской городской думы Дмитрий Костенников и самозанятый Павел Половинкин.

Напомним, что сроки подачи заявок на участие в праймериз «Единой России» были продлены до 14 мая.