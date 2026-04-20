УВЗ, ЕВРАЗ НТМК и УГМК выдвинули своих кандидатов на праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму и ЗакСО

Крупные уральские промышленные предприятия сформировали единую команду для участия в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» по выборам Госдуму и Заксобрание Свердловской области. Решение было принято на круглом столе с участием представителей «Уралвагонзавода», ЕВРАЗ НТМК, УГМК, органов власти, профсоюзных и ветеранских организаций.
Нижнетагильские предприятия (УВЗ, ЕВРАЗ НТМК, «Уралкриомаш (входит в УВЗ)) в трёх округах на праймериз в ЗакСО будут представлять: исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин (Дзержинский одномандатный избирательный округ); генеральный директор АО «Уралкриомаш»Дмитрий Скоропупов (Дзержинская территориальная группе № 19); депутат ЗакСО Вячеслав Погудин (Ленинский одномандатный избирательный округ № 20); председатель первичной профсоюзной организации НТМК Владимир Радаев (Тагилстроевский одномандатный избирательный округ № 21); операционный директор ЕВРАЗ НТМК Константин Миронов (Тагилстроевская территориальная группа № 21).
В праймериз по выборам в Госдуму РФ по Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу № 172 примет участие начальник управления общественных связей службы генерального директора УГМК Алексей Свалов.
В список участников праймериз по выборам в ЗакСО от УГМК вошли: советник директора по персоналу Алексей Смирнов (Верхнепышминский одномандатный избирательный округ № 15); директор по персоналу и общим вопросам «Уралэлектромеди» Дмитрий Галенковский и сенатор Александр Высокинский (Верхнепышминская территориральная группа № 15).
Также на круглом столе было принято решение о создании Уралпромсюза — общественного объединения, призванного стать площадкой для конструктивного диалога между крупными промышленными предприятиями Урала, муниципальной и региональной властью, профсоюзами, ветеранскими и общественными организациями.