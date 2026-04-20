УВЗ, ЕВРАЗ НТМК и УГМК выдвинули своих кандидатов на праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму и ЗакСО

Крупные уральские промышленные предприятия сформировали единую команду для участия в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» по выборам Госдуму и Заксобрание Свердловской области. Решение было принято на круглом столе с участием представителей «Уралвагонзавода», ЕВРАЗ НТМК, УГМК, органов власти, профсоюзных и ветеранских организаций.

Нижнетагильские предприятия (УВЗ, ЕВРАЗ НТМК, «Уралкриомаш (входит в УВЗ)) в тр ё х округах на праймериз в ЗакСО будут представлять: исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин (Дзержинский одномандатный избирательный округ); генеральный директор АО « Уралкриомаш »Дмитрий Скоропупов ( Дзержинск ая территориальн ая группе № 19); депутат ЗакСО Вячеслав Погудин (Ленинский одномандатный избирательный округ № 20); председатель первичной профсоюзной организации НТМК Владимир Радаев (Тагилстроевский одномандатный избирательный округ № 21); операционный директор ЕВРАЗ НТМК Константин Миронов ( Тагилстроевск ая территориальн ая групп а № 21).

В праймериз по выборам в Госдуму РФ по Нижнетагильскому одномандатному избирательному округу № 172 примет участие начальник управления общественных связей службы генерального директора УГМК Алексей Свалов .

В список участников праймериз по выборам в ЗакСО от УГМК вошли : советник директора по персоналу Алексей Смирнов (Верхнепышминский одномандатный избирательный округ № 15); директор по персоналу и общим вопросам «Уралэлектромеди» Дмитрий Галенковский и сенатор Александр Высокинский (Верхнепышминская территориральная группа № 15).