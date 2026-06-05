В Валёгинском карьере 13-летний подросток сорвался с 20-метровой высоты 

Накануне, 4 июня, в Валёгинском карьере едва не произошла трагедия: 13-летний подросток во время прогулки с друзьями по верхней кромке карьера потерял равновесие и сорвался вниз с высоты около 20 метров. Как сообщает Центр защиты населения, несмотря на серьёзные травмы, школьник смог самостоятельно позвонить диспетчеру и сообщить о случившемся.

На место происшествия прибыли спасатели. С помощью альпинистского снаряжения они спустились к пострадавшему, зафиксировали его на носилках и начали сложную эвакуацию. Сначала подростка пришлось спускать ещё около 50 метров — с уступа карьера на дно, где его передали медикам скорой помощи.

Напомним, в прошлые выходные спасатели под Нижним Тагилом спасли подростков, едва не сорвавшихся в 300-метровую шахту.



