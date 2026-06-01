Под Нижним Тагилом спасли подростков, едва не сорвавшихся в 300-метровую шахту

В минувшую субботу, 30 мая, в поисково-спасательную службу поступил сигнал о происшествии с участием двух подростков. По информации спасателей, ребята гуляли вблизи карьера ВГОК шахты «Магнетитовая» и из любопытства решили спуститься по крутому склону. Однако самостоятельно выбраться они не смогли: грунт начал осыпаться под ногами. Каждое их движение увеличивало риск сорваться по склону.

На место оперативно прибыли спасатели муниципального Центра защиты населения. Используя альпинистское снаряжение и специальные навыки, они поочерёдно эвакуировали подростков в безопасную зону.

«За всю историю службы это уже третий вызов для оказания помощи детям, находящимся в подобных ситуациях на крутых рельефах местности. Аварийно-спасательные работы проводились в 2004 и 2017 году — и каждый раз завершались благополучно», — сообщили в МБУ «Центр защиты населения».