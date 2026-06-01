«4 Канал» снял документальный фильм о «чёрных майнерах» в Нижнем Тагиле

«4 Канал» из Екатеринбурга показал документальный фильм «Майнинг», который рассказывает о теневой стороне рынка криптовалют. В центре сюжета — разоблачение одной из крупнейших нелегальных сетей по добыче цифровых валют в стране. Фильм был создан при поддержке правоохранительных органов Свердловской области.

Сюжет основан на спецоперации, проведённой в Нижнем Тагиле и Кушве. Сотрудники МВД и ФСБ изъяли более 10 тысяч единиц оборудования для майнинга. Преступники незаконно подключились к городской электросети, причинив ущерб на сумму около 800 млн рублей. Этого объёма энергии хватило бы для электроснабжения целого города.

Журналисты, силовики и энергетики рассказывают, почему стремление к быстрому обогащению в мире криптовалют приводит людей к серьёзным преступлениям. Фильм также предупреждает о скрытых угрозах и правовых последствиях, с которыми сталкиваются те, кто решает попробовать себя в новой цифровой реальности.

Напомним, в середине января 2026 года стало известно о задержании троих подозреваемых, которые несанкционированно подключили свыше 10 тысяч единиц майнингового оборудования по нескольким адресам в Нижнем Тагиле и Кушве. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой, а равно в крупном размере).

Территориальная сетевая организация выдала потребителю необходимые документы для технологического присоединения и заключения договора электроснабжения, однако в отсутствие контроля за энергопотреблением максимальная мощность превышала разрешённую в два раза. Это привело к дополнительному износу оборудования «Россети Урал» и снижению надёжности электроснабжения сторонних потребителей.

Кроме того, владельцы майнингового комплекса раздробили схему технологического присоединения на несколько юридических лиц и вмешались в работу счётчиков, чтобы занизить объёмы электропотребления.

Отметим, что весной 2022 года на очень похожую криптоферму на территории бывшего нижнетагильского огнеупорного завода приезжал топовый видеоблогер, обозреватель гаджетов и техники Валентин Петухов (Wylsacom).