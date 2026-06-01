В Нижнем Тагиле автобус сбил подростков на питбайке

30 мая 2026 года около 14:30 у дома № 109 на улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошла авария. По предварительным данным, 28-летний водитель автобуса «НефАЗ», двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу питбайку, управляемому 15-летним подростком, который ехал по главной. В результате столкновения пострадали водитель питбайка и его 18-летний пассажир, оба госпитализированы.

Установлено, что водитель автобуса имеет десятилетний стаж управления транспортными средствами категории «D» и четырежды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В его отношении вынесено постановление по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ.

Подросток управлял питбайком без водительских прав и защитной экипировки, включая мотошлем. Транспортное средство было куплено его родителями в марте 2026 года. В отношении отца подростка составлен протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ. Питбайк изъят и помещён на спецстоянку. Материалы направлены в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении родителей к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ и постановке подростка на учёт. В школе, где учится подросток, планируется провести проверку.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения при проезде перекрёстков и предоставлении преимущества другим участникам движения. Родителям рекомендуется не приобретать мототехнику для детей и не допускать несовершеннолетних к управлению транспортными средствами без соответствующих прав и экипировки.