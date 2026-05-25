Школьника из Нижних Серёг, который ударил ногой одноклассницу, отправили в воспитательную колонию

Школьнику из Нижних Серёг, который ударил ногой в грудь одноклассницу, ужесточили наказание. Теперь он отправится в воспитательную колонию. Кроме того, соучастница издевательства над девочкой также привлечена к ответственности.

Напомним, инцидент произошёл в ноябре 2024 года в местной школе № 2. Во время перемены на тот момент 14-летний школьник несколько раз ударил одноклассницу по голове и рукам, а затем с разбега, в прыжке, ударил девочку ногой в грудь. Последнее действие на видео снимала 14-летняя подруга хулигана. Запись вызвала широкий общественный резонанс.

«Однокласснице была причинена острая физическая боль и телесные повреждения в виде тупой травмы груди с повреждением хрящевой части рёбер справа и слева: переломы хрящевой части 3 и 6 ребра справа, контузионные повреждения хрящевой части 4 ребра справа и иные», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что подросток дважды вымогал деньги у учащегося младших классов. Однако подросток отделался условным сроком в один год и восемь месяцев с испытательным сроком в два года. Позже председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал пересмотреть «мягкий» приговор школьнику.

20 мая Нижнесергинский районный суд вновь вынес приговор. В зависимости от роли и степени участия подросток и его подруга, которая снимала происходящее на телефон, признаны виновными по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, с применением насилия), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору), пп. «в», «г», «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, в отношении малолетнего, группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью и издевательством, из хулиганских побуждений).

«Суд назначил подростку наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Девочке — наказание в виде одного года одного месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком два года», — уточнили в прокуратуре.

Девятиклассник был взят под стражу в зале суда.








