«Помогите, пожалуйста, меня просто убьют сейчас». Неадекватный мужчина устроил переполох во дворе в центре Нижнего Тагила (ВИДЕО)

Вечером 20 мая покой жителей нескольких домов на улице Циолковского нарушил душераздирающий крик мужчины.

Как выяснилось, на третьем этаже дома № 19 из окна наполовину высунулся мужчина и стал громко звать на помощь. Как рассказала АН «Между строк» жительница соседнего дома Алла, с улицы было слышно, что в квартире находились ещё один мужчина и ребёнок. Мужчина истошно кричал, обращаясь к прохожим, что его пытаются убить и что на него уже направили «ствол». Находившийся внутри товарищ пытался успокоить друга, заверяя, что никакой опасности нет. При этом ребёнок, по словам очевидицы, не выглядел напуганным — с улицы доносился только его спокойный голос. Опасаясь трагедии, местные жители вызвали на место все экстренные службы, а сам «герой вечера» настойчиво просил собравшихся во дворе не уходить.

«Я вообще думала, что он встанет на крышу соседского балкона и провалится сквозь неё. Все вокруг его уговаривали залезть обратно. То ли у него глюк, то ли он наркоман, а может быть, воевал и у него на этой почве что-то с головой случилось, я не знаю. Он так очень долго орал», — поделилась Алла.

Прибывшие спасатели развернули лестницу, чтобы мужчина мог безопасно спуститься на улицу, если он боится оставаться в помещении, однако тот наотрез отказался, заявив, что его «ждут» и в квартире, и на улице. Всё это время жильцы двора сочувствовали соседу, переживали за него и уговаривали не совершать опрометчивых поступков. Только спустя долгое время мужчину удалось вернуть в квартиру.

«В итоге несколько полицейских пошли в квартиру, взяли его за руку и всеми силами затащили, пока он сопротивлялся. Кое-как им это удалось, несмотря на то, что у него на левой руке аппарат Илизарова стоял. Не знаю, что с мужчиной случилось, но все переживали, всем двором», — рассказала тагильчанка.