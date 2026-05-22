Жительница Нижнего Тагила отсудила у «Ви-Строй» свыше 6,3 млн рублей за недостроенный дом 

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила защитил местную жительницу от недобросовестного застройщика. Как сообщает пресс-служба суда, в мае 2024 года тагильчанка Ольга заключила с компанией «Ви-Строй» договор подряда на строительство индивидуального жилого дома. Стоимость работ по договору превысила 6 млн рублей. Стороны согласовали, что строительство будет завершено до мая 2026 года.

«Используя свои личные накопления и средства, полученные по ипотечному кредиту, Ольга внесла полную оплату по договору. Но подрядчик не спешил исполнять договор и приступил к работе лишь через 4 месяца, а в ноябре 2024 года вообще прекратил все строительные работы. В мае 2025 года Ольга получила от подрядчика письмо, в котором сообщалось о невозможности завершения строительства в установленные сроки. Это сообщение стало неприятной неожиданностью для Ольги, которая уже вложила в строительство значительные средства. Ольга привлекла специалистов для оценки выполненных работ, которые установили, что водоснабжающая скважина выполнена с нарушениями, что требует целого комплекса ремонтно-восстановительных работ. Также специалисты установили, что при соблюдении технологии и порядка производства работ окончание работ в установленный договором срок теперь уже не представлялось возможным. Фактически подрядчик выполнил работы на сумму чуть более 2 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Ольга направила в адрес подрядчика претензию с требованием о расторжении договора и возврате уплаченных средств, но подрядчик на претензию не ответил.

Обратившись в суд, Ольга просила расторгнуть договор подряда, взыскать оплаченные ею по договору деньги, компенсировать причинённый моральный вред и взыскать судебные расходы. Представитель компании «Ви-Строй» в судебное заседание не явился и не высказал своей правовой позиции по делу.

Суд принял во внимание, что подрядчик не представил доказательств, подтверждающих вину Ольги в нарушении условий договора. Никаких дополнительных соглашений об изменении сроков строительства стороны договора не заключали. Оценив установленные по делу обстоятельства, суд пришёл к выводу, что требования Ольги о расторжении договора подряда обоснованы и она имеет право на возврат денежных средств, за вычетом стоимости фактически выполненных подрядчиком работ.

«Заочным решением Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила заключённый сторонами договор подряда расторгнут, с ООО «Ви-Строй» в пользу Ольги взысканы денежные средства в размере более 4 млн рублей, компенсация причинённого нарушением прав потребителя морального вреда в размере 100 тысяч рублей, предусмотренный законодательством о защите прав потребителей штраф в размере более 2 млн рублей, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины и досудебной оценке объекта строительства, общая сумма взыскания составила 6 362 364 рубля», — сообщает пресс-служба суда.

Заочное решение сторонами обжаловано не было и вступило в законную силу.

Напомним, ранее аналогичное дело уже рассматривал Ленинский районный суд, где семья также добилась взыскания средств с компании «Ви-Строй».