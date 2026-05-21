В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали курьера, похитившего у пенсионеров около 1 млн рублей

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя Екатеринбурга, похитившего у пенсионеров около 1 млн рублей. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», первые потерпевшие обратились с заявлениями в полицию ещё в апреле. Трём женщинам, проживающим в Дзержинском районе, мошенники звонили, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сообщали, что их родственники стали виновниками ДТП, и потерпевшим необходимо заплатить деньги, чтобы в отношении близких не возбудили уголовное дело. Деньги нужно было передать молодому человеку по имени Андрей, который сам приедет к ним.

В одном случае 88-летняя тагильчанка собрала 450 тысяч и передала деньги пришедшему к ней парню. В другом случае 92-летняя пенсионерка приготовленные ею 170 тысяч завернула в газету, а затем — в халат в ожидании курьера.

«С 88-летней женщины, проживающей на Ленинградском проспекте, мошенники запросили 1 млн рублей, сказав, что дочь, выходя из магазина, дверью ударила мальчика 7 лет, в результате чего он получил травму головы, находится в реанимации и ему требуется операция стоимостью 1 млн рублей. Также сообщили, что дочь будет находиться в полиции до тех пор, пока не отдаст им деньги. Пенсионерка призналась, что у неё в наличии только 300 тысяч, которые она, как и другие потерпевшие, отдала пришедшему курьеру. Все жертвы осознали, что обмануты мошенниками, лишь после того, как связались с родными, которые подтвердили, что с ними все в порядке», — сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

Изучив записи с камер видеонаблюдения, обнаруженных в районах совершения преступлений, сотрудники полиции убедились в том, что к преступлениям причастен один и тот же человек.

«В полиции выяснили, что парень в надежде заработать деньги “быстро и много” согласился на работу курьера, которую ему предложили в мессенджере. 10% от суммы, которую он забирал у пенсионеров, курьер откладывал себе в качестве гонорара, остальное переводил на счета своего “работодателя”. В настоящее время установлены три факта преступной деятельности приезжего “бегунка”. Следователями МУ МВД России “Нижнетагильское” возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям», — рассказали в полиции.

Сотрудники полиции напоминают, что сотрудники спецслужб, полиции, банков и социальных учреждений не предлагают по телефону осуществлять какие-либо денежные операции.

Никому не сообщайте коды из СМС-сообщений, реквизиты банковских карт и персональные данные. Не поддавайтесь на угрозы и давление. Мошенники используют страх, чтобы вынудить человека действовать быстро.

При сомнительных звонках немедленно прекращайте разговор и самостоятельно перезванивайте в официальную организацию. В случае подозрения на мошенничество незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102.

Полиция призывает жителей предупреждать своих пожилых родственников о распространённых схемах обмана и сохранять бдительность.