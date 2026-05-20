В Нижнем Тагиле сняли режим повышенной готовности, действовавший два года и введённый в связи с ремонтом моста на улице Циолковского

В Нижнем Тагиле сняли режим повышенной готовности, который был введён в связи с ремонтом моста на улице Циолковского и. о. мэра города Вячеславом Горячкиным 8 апреля 2024 года. Официальной причиной стало близкое расположение линий электропередач высокого напряжения к домам, что могло угрожать безопасности жителей Нижнего Тагила.

Напомним, изначально большая часть работ по реконструкции моста должна была завершиться ещё 10 сентября 2021 года, о чём было заявлено во время визита губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижний Тагил. Первоначальный контракт на реконструкцию путепровода через железную дорогу по результатам аукциона был заключён с ООО «Уралстроймонтаж» ещё в 2021 году. Однако, несмотря на выплаченные подрядчику 946 млн рублей, по истечении срока действия — к 31 марта 2024 года — ни один из этапов реконструкции ещё не был завершён. За нарушение сроков выполнения работ по реконструкции дорог на улицах Октябрьской революции и Циолковского генеральный директор «Уралстроймонтаж» был оштрафован на 16,7 млн рублей, сама организация внесена в список недобросовестных подрядчиков, а завершение работ взято под контроль прокуратурой Ленинского района Нижнего Тагила.

Введение режима «Повышенная готовность» дало мэрии право перезаключить контракт на ремонт моста без проведения конкурса с другой организацией — основным подрядчиком администрации города МУП «Тагилдорстрой». Окончательно объект был сдан только в декабре прошлого года, но режим повышенной готовности сняли только сейчас.