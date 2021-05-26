Евгений Куйвашев поручил отремонтировать мост на Циолковского в Нижнем Тагиле к 10 сентября

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ознакомился с ходом реконструкции моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Работы здесь ведёт местная компания «Уралстроймонтаж» (УСМ) с 12 мая. Чтобы сократить неудобства для тагильчан, вынужденных стоять в пробках и пользоваться объездными путями, глава региона поручил подрядчику открыть движение по мосту уже 10 сентября.

Куйвашев отметил, что из новостей он знает, что в Нижнем Тагиле возник транспортный коллапс после закрытия одной из главных дорожных артерий. Также он попросил мэра Владислава Пинаева проследить, чтобы местные городские порталы в ежедневном режиме доносили до горожан актуальную информацию.

«Надо, чтобы люди знали, как ведутся работы, чтобы они не волновались. Объект сложный, но это не должно сказываться на сроках. 10 сентября открываемся», — заявил Евгений Куйвашев.

Сегодня строители занимаются снятием асфальтового покрытия. В начале июня приступят к работам на опорах моста. После реконструкции путепровод «вырастет» на 1,5 метра, также здесь появятся очистные сооружения, чтобы сточные воды с дороги не уходили в почву.

Отметим, что в честь приезда губернатора стройка значительно оживилась. На объекте работают три экскаватора, 10 самосвалов и фреза. Накануне здесь можно было заметить два самосвала и один экскаватор.

Вот так выглядела главная стройка 2021 года в Нижнем Тагиле вчера Вот так выглядела главная стройка 2021 года в Нижнем Тагиле вчера Вот так выглядела главная стройка 2021 года в Нижнем Тагиле вчера Вот так выглядела главная стройка 2021 года в Нижнем Тагиле вчера Вот так выглядела главная стройка 2021 года в Нижнем Тагиле вчера

«Это объект капитального строительства, важный узел. Основная проблема в том, что перекрывается движение по основной артерии, по которой ездят и на работу, и с работы. Поэтому и стоят кратчайшие сроки по запуску движения через путепровод. Объект сложный, крупный, по контракту изначально планировалось, что он будет делаться до 2024 года. Мы отправили заявку в Росавтодор и получили поддержку, чтобы ускорить реализацию проекта. Из федерального бюджета уже выделено 600 млн рублей, а при опережающих темпах финансирование будет увеличено. Перед подрядчиком стоит задача до 10 сентября открыть движение через мост, а ко Дню города завершить работы с расширением проезжей части, со строительством очистных сооружений», — рассказал журналистам министр транспорта и дорожного строительства Василий Старков.

Руководитель проекта реконструкции моста Владимир Останин в течение 15 минут проводил экскурсию по стройке министру транспорта Старкову. По его словам, чиновник пообещал решать все возникающие вопросы напрямую.

«Сложностей никаких нет, всё хорошо. Все работы ведутся, можно сказать, своим чередом. Я уверен, что мы успеем к 10 сентября всё сделать. Есть некое давление со стороны общественности. Люди думают, что мы специально всё перекрыли, чтобы им было неудобно, а это сделано в целях безопасности: сегодня состояние путепровода аварийное, и если что-то здесь произойдёт, то это ляжет на наши плечи, будет наша ответственность», — заявил представитель подрядчика.