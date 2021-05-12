«Спасибо, товарищ мэр, за Ваши “старания”». Как автолюбители Нижнего Тагила отреагировали на закрытие моста по улице Циолковского (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сегодня, 12 мая, из-за закрытия моста на улице Циолковского Нижний Тагил встал в пробки. Журналисты редакции АН «Между строк» побывали в самом эпицентре дорожного коллапса и убедились в этом сами.

Утро первого для после закрытия моста на Циолковского для тагильчан выдалось не из лёгких. Сегодня автомобилисты и пассажиры общественного транспорта вынуждены были стоять в пробках не только чтобы добраться до Тагилстроя и в центр города, но и чтобы выехать в сторону Дзержинского района.

Сам путепровод перекрыли сегодня рано утром, около 4:00. Пока по мосту ходят люди, ездят велосипедисты и даже проехала машина скорой помощи. На месте сейчас работает аварийная служба, рабочие подготавливают контактные линии для их снятия.

В центре города образовалась 3-километровая пробка на улицах Октябрьской Революции, Заводской, Бондина и Кулибина, вплоть до светофора на круговом движении улицы Фестивальной.

На подъезде к ТЦ «Райт» и у железнодорожного вокзала автолюбители также испытали определённый дискомфорт.

Движение транспорта было затруднено и на улице Горошникова от Пархоменко до отеля «Демидов плаза», и на улице Строителей от администрации города.

Большая часть людей едут именно к улице Бондина, которую на время ремонта сделали односторонней.

На месте работают сотрудники ГИБДД, которые распределяют трафик. На перекрёстке улиц Кушвинской и Кулибина инспекторы пускают машины на красный сигнал светофора, пока нет пешеходов. Видимо, это будет продолжаться, пока специалисты не настроят светофорные фазы.

В пресс-службе ОГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское» рекомендуют тагильчанам по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях, чтобы избежать заторовых ситуаций и траты дополнительного времени при объезде ремонтируемых участков дорог.

«В целях уменьшения количества транспорта гражданам можно объединяться в группы для совместных поездок до места назначения на личном автомобиле», — рассказали в ведомстве.

На пути объезда на Тагилстрой (и в центр) через Рудник образовалась 6-километровая пробка от перекрёстка Балакинской и Перова до рынка «Приречный». Все машины стояли в сторону Тагилстроя.

Также затруднено движение по улице Ермака от улицы Красноармейской до Береговой-Краснокаменской.

Тагильчане называют происходящее «настоящим коллапсом». По мнению автолюбителей, в неудобствах виноват мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«С Тагилстроя тоже очень проблематично добраться и до Центра, и даже до НТМК. Автобусы НТМК ушли раньше по новому графику, а рейсовых, как говорят, стало просто меньше, их почти нет, они битком набиты людьми. Это настоящий коллапс. Спасибо, товарищ мэр, за Ваши “старания” и “адекватные” решения», — поделился с АН «Между строк» один из жителей города.

Сколько дней будет продолжаться проблема с пробками на дорогах Нижнего Тагила, предугадать никто не берётся. В первое время тагильчанам придётся терпеть, привыкать и надеяться, что ситуация в скором времени стабилизируется.