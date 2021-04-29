Мэр Нижнего Тагила передумал перекрывать мост на Циолковского 11 мая. Он предлагает закрывать движение постепенно, по полосам

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в программе телекомпании «Тагил-ТВ» «Разговор с городом» заявил, что автомобильный мост на улице Циолковского закроют для движения после 11 мая. Как объяснил мэр, на это есть две причины: неготовность подрядчика и длинные майские выходные, объявленные президентом.

«На этой неделе я посмотрел объект. Хоть подрядчик и пытается меня убеждать, что работы ведутся, я крайне неудовлетворён их работой. Ситуация там не изменилась, кроме некого установленного забора на кольце, спиленных деревьев с невывезенными ветками. Я не позволю перекрывать мост, пока подрядчик не будет полностью готов техникой, материалами и строителями, пока мне не докажут, что сразу после перекрытия моста они займутся его реконструкцией. Сегодня можно смело начать работы на подпорной стенке, перекрыв часть движения по мосту. 11 мая мы с большой долей вероятности мост не закроем. С моей точки зрения, нецелесообразно перекрывать ещё и потому, что у нас с 1-го по 10-е все отдыхают, 11-го выходят на работу, подъезжают к мостовому переходу, видят перекрытое движение и не будут готовы к этому. Избежать транспортного коллапса можно, если мы начнём закрывать мост по полосам, постепенно — 11, 12, 13 мая. Чтобы при возвращении после праздников на работу все, кто передвигается по этому мосту, смогли сформировать в голове пути объезда, которыми они будут пользоваться», — заявил Владислав Пинаев.

Напомним, 27 апреля на выездном совещании на оживлённом мосту, ведущем на Тагилстрой, Владислав Пинаев пригрозил подрядчику ООО «Уралстроймонтаж» разрывом контракта.

«Пока не увижу здесь работу, технику, не будете перекрываться. Будете готовы, скажите! Хотите обижайтесь на меня, хотите не обижайтесь. Будем расторгать контракт с такими работами», — заявил тогда Пинаев.

Также в эфире программы «Разговор с городом» градоначальник рассказал о судьбе дублёра Черноисточинского шоссе на ГГМ. Жители района жалуются, что на новой дороге за ТЦ «КИТ» уже больше года установлены запрещающие знаки.

«С этим вопросом я столкнулся ещё в 2018 году, когда пришёл на должность главы города. По этой дороге было много нареканий, она сделана с нарушениями. Мы сейчас думаем, как этот вопрос решить. Подрядчик, компания «Уралстроймонтаж», к сожалению, данную работу провалил полностью. Какие-либо судебные разбирательства завели бы ситуацию в тупик, поэтому на сегодняшний день у нас есть примерное понимание, как доделать данный проект. Сегодня вносятся изменения в основную документацию, чтобы всё-таки можно было пройти гоэкспертизу. Контракт был заключён до декабря 2020 года, мы его продлили с тем условием, что подрядчик всё доделает. Мы хотели бы приступить к доделке в этом году, но не знаю, получится ли», — заключил Владислав Пинаев.

Генподрядчик реконструкции моста на Циолковского также построил с нарушениями дорогу вдоль школы № 100 на Муринских прудах. Сейчас подрядчик занимается корректировкой проектной документации.