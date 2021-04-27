В Нижнем Тагиле строители готовы закрыть мост на Циолковского 11 мая, но мэр угрожает разорвать с ними контракт

Генподрядчик реконструкции моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле ООО «Уралстроймонтаж» планирует приступить к основным работам уже после продолжительных праздников, 11 мая. Однако мэр города Владислав Пинаев сегодня на выездном рабочем совещании заявил, что считает объект неготовым к закрытию.

«На данный момент произведены подготовительные работы, вырубка деревьев, ограждены очистительные сооружения, производится установка дорожных знаков. В ближайшее время будем вывозить грунт, сейчас согласовываем место, куда будем вывозить строительный мусор. Вопросы по закрытию путепровода пока решаются. Предварительная дата — 11 мая, мы на неё настроены», — заявил руководитель проекта по реконструкции моста Владимир Останин.

Однако мэр Владислав Пинаев, опоздавший на выездное совещание почти на час, обругал подрядчика за медлительность. По мнению мэра, строители не проделали никакой подготовительной работы и не готовы к закрытию моста. Он пригрозил подрядчику расторжением контракта.

«С 5 апреля что было сделано? Что изменилось на мосту? Техника должна работать, люди должны копошиться. Люди ездят здесь и работы не видят. У вас 11 мая также ничего готово не будет. Муринские пруды номер два получаются, только здесь вам это не удастся. Здесь немножко другие задачи и деньги другие. Пока не увижу здесь работу, технику, не будете перекрываться. Будете готовы, скажите! Хотите обижайтесь на меня, хотите не обижайтесь. Будем расторгать контракт с такими работами», — заявил Пинаев.

Добавим, что параллельно с работами на мосту будет ремонтироваться улица Индустриальная — на участке от улицы Циолковского до Металлургов. Для того чтобы не создавать дополнительные пробки, МУП «Тагилдорстрой» будет работать по ночам.

«Мы уже начали работать на объекте. Провели частично демонтаж бортовых камней, начали устанавливать новые, провели очистку ливневой канализации. Завтра мы хотим вставать на ремонт межрельсового пространства, на котором будем укладывать плитку. В этом году улица будет полностью отремонтирована. По контракту у нас сроки стоят до конца августа. Мы планируем проводить работы в ночное время, чтобы не создавать помех для транспорта. Закрывать улицу Индустриальную мы не будем», — заявил директор «Тагилдорстроя» Игорь Васильев.