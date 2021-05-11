В мэрии Нижнего Тагила рассказали, как собираются не допустить транспортный коллапс после закрытия моста на Циолковского

О том, как будет организована работа общественного транспорта на время ремонта моста на улице Циолковского, сегодня на пресс-конференции в мэрии рассказали чиновники и представители компании-подрядчика.

На период ремонта путепровода на улице Циолковского автобусы будут возить людей на Тагилстрой по изменённому маршруту через улицы Кулибина и Индустриальную. По словам замглавы города Егора Копысова, мэрия в течение недели будет мониторить движение общественного транспорта, в случае необходимости будут добавлены дополнительные рейсы, в том числе автобусы могут быть пущены через Рудник имени III Интернационала.

«У нас есть и вариант с перехватывающими маршрутами, если появится необходимость: мы введём перехватывающие маршруты, которые будут задействовать пешеходные мосты возле ЦУМа и вокзала. Будем смотреть по факту», — рассказал Копысов.

Журналисты подняли вопрос и о дополнительных парковках в центре города, чтобы тагильчане могли оставлять личный транспорт (например, у стадиона «Юность») и использовать пешеходные мосты для перехода на Тагилстрой. Как рассказал Михаил Сёмин, в планах дополнительные парковки не предусмотрены.

«Не было такого варианта, чтобы человек подъехал к пешеходному мосту, оставил свою машину на парковке и ушёл по нему. Улично-дорожная сеть не позволяет сделать это, у нас нет там площадей. Они могут сделать это только на дороге, сузив её, но это недопустимо», — прокомментировал Михаил Сёмин.

Также закроется движение трамваев на Тагилстрой по маршрутам № 2 и № 4. На период ремонта линию на ВМЗ будет обслуживать временный маршрут № 14 ВМЗ — ул. Островского — ГГМ, расписание движения опубликовано на сайте tagiltram.ru.