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Определена схема объезда транспорта на период ремонта моста по улице Циолковского в Нижнем Тагиле

04.05.2021 10:52

Администрация Нижнего Тагила опубликовала схему движения транспорта на период ремонта путепровода по улице Циолковского. 

Из центра города добраться в отдалённый район можно будет несколькими путями: через улицы Кулибина, Фестивальную, Индустриальную и через Лебяжку по улицам Ермака, Западной, Перова. 

Общественный транспорт из центра на Тагилстрой будет ездить через улицу Индустриальную. Также администрация организует две дополнительные остановки на улице Индустриальной в районе пешеходных мостов с железнодорожного вокзала и возле ЦУМа.

Со стороны Дзержинского района можно будет проехать по дороге через промзону, соединяющую Тагилстрой с Северным шоссе.

Дорожники уже готовят пути объезда к большому потоку транспорта. Вчера МУП «Тагилдорстрой» начал асфальтировать улицу Шевченко.

  • Для МЧС, МВД и скорой будет организован проезд по территории НТМК.
  • Владислав Пинаев заявил, что автомобильный мост на улице Циолковского закроют для движения после 11 мая. Как объяснил мэр, на это есть две причины: неготовность подрядчика и длинные майские выходные, объявленные президентом.
  • 27 апреля на выездном совещании на оживлённом мосту, ведущем на Тагилстрой, Владислав Пинаев пригрозил подрядчику ООО «Уралстроймонтаж» разрывом контракта.
  • За реконструкцию моста на Циолковского тагильская компания «Уралстроймонтаж» получит 1,17 млрд рублей. По контракту подрядчик должен завершить работы до 1 апреля 2024 года. По проекту полотно моста будет расширено, пешеходные дорожки заасфальтируют. Организация дорожного движения на оживлённом перекрёстке при этом не изменится.
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