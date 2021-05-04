Определена схема объезда транспорта на период ремонта моста по улице Циолковского в Нижнем Тагиле

Администрация Нижнего Тагила опубликовала схему движения транспорта на период ремонта путепровода по улице Циолковского.

Из центра города добраться в отдалённый район можно будет несколькими путями: через улицы Кулибина, Фестивальную, Индустриальную и через Лебяжку по улицам Ермака, Западной, Перова.

Общественный транспорт из центра на Тагилстрой будет ездить через улицу Индустриальную. Также администрация организует две дополнительные остановки на улице Индустриальной в районе пешеходных мостов с железнодорожного вокзала и возле ЦУМа.

Со стороны Дзержинского района можно будет проехать по дороге через промзону, соединяющую Тагилстрой с Северным шоссе.

Дорожники уже готовят пути объезда к большому потоку транспорта. Вчера МУП «Тагилдорстрой» начал асфальтировать улицу Шевченко.