Определена схема объезда транспорта на период ремонта моста по улице Циолковского в Нижнем Тагиле

Администрация Нижнего Тагила опубликовала схему движения транспорта на период ремонта путепровода по улице Циолковского.
Из центра города добраться в отдалённый район можно будет несколькими путями: через улицы Кулибина, Фестивальную, Индустриальную и через Лебяжку по улицам Ермака, Западной, Перова.
Общественный транспорт из центра на Тагилстрой будет ездить через улицу Индустриальную. Также администрация организует две дополнительные остановки на улице Индустриальной в районе пешеходных мостов с железнодорожного вокзала и возле ЦУМа.
Со стороны Дзержинского района можно будет проехать по дороге через промзону, соединяющую Тагилстрой с Северным шоссе.
Дорожники уже готовят пути объезда к большому потоку транспорта. Вчера МУП «Тагилдорстрой» начал асфальтировать улицу Шевченко.
- Для МЧС, МВД и скорой будет организован проезд по территории НТМК.
- Владислав Пинаев заявил, что автомобильный мост на улице Циолковского закроют для движения после 11 мая. Как объяснил мэр, на это есть две причины: неготовность подрядчика и длинные майские выходные, объявленные президентом.
- 27 апреля на выездном совещании на оживлённом мосту, ведущем на Тагилстрой, Владислав Пинаев пригрозил подрядчику ООО «Уралстроймонтаж» разрывом контракта.
- За реконструкцию моста на Циолковского тагильская компания «Уралстроймонтаж» получит 1,17 млрд рублей. По контракту подрядчик должен завершить работы до 1 апреля 2024 года. По проекту полотно моста будет расширено, пешеходные дорожки заасфальтируют. Организация дорожного движения на оживлённом перекрёстке при этом не изменится.