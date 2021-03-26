На время ремонта моста на Циолковского в Нижнем Тагиле для МЧС, МВД и скорой будет организован проезд по территории НТМК

ЕВРАЗ НТМК и администрация Нижнего Тагила договорились о маршруте движения МЧС, МВД и скорой помощи по территории завода на время ремонта моста на улице Циолковского.

«Это первый опыт пропуска спецтранспорта через территорию комбината, чёткий регламент необходим, чтобы соблюсти сразу несколько параметров: не нарушить производственную цепочку, соблюсти безопасные условия и одновременно дать возможность беспрепятственно и мобильно передвигаться спецмашинам», — рассказал начальник производственно-распорядительного управления ЕВРАЗ НТМК Александр Грац.

Сейчас регламент находится на стадии утверждения. Схемы проезда ежедневно прорабатываются специалистами завода. Но мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев уверен, что документ утвердят.

Напомним, жители Нижнего Тагила ожидают транспортный коллапс из-за совпадения сроков ремонта улиц Индустриальной и Кушвинской с закрытием движения по путепроводу на улице Циолковского, соединяющему Тагилстрой с центральной частью города. С 11 мая мост планируется закрыть для движения автотранспорта на полгода, об этом сообщил генподрядчик реконструкции путепровода ООО «Уралстроймонтаж» (УСМ). Соответствующее уведомление подано в МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».

В период ремонта путепровода по улице Циолковского на Тагилстрой (и в центр) можно будет проехать несколькими путями. Из центра города добраться до отдалённого района можно будет через улицу Индустриальную и Лебяжку по улице Западной. Из Дзержинского района проехать на Тагилстрой можно по дороге через промзону, соединяющую Тагилстрой с Северным шоссе.

График работы на НТМК останется прежним.

Реконструкцией улиц Циолковского и Октябрьской Революции вместе с мостом через железнодорожные пути займётся известная тагильская компания «Уралстроймонтаж». Её заявка стала единственной для участия в конкурсе на госзакупках и была признана соответствующей всем необходимым требованиям. Поэтому именно УСМ достанется контракт стоимостью 1,17 млрд рублей. По контракту подрядчик должен будет реконструировать мост до 1 апреля 2024 года.