Мэрия Нижнего Тагила перенесла закрытие движения по мосту на Циолковского на 4 утра

Завтра, 12 мая, в 4 часа утра закроется движение для транспорта по мосту на Циолковского в Нижнем Тагиле, об этом АН «Между строк» рассказал заместитель начальника управления городским хозяйством Михаил Сёмин.

«Сегодня на пресс-конференции присутствовал представитель подрядчика, он подтвердил, что закрытие будет рано утром, как рассветёт, около 4 утра. Позже будет физически трудно остановить поток машин, поэтому нужно перекрывать рано, пока нет трафика», — прокомментировал АН «Между строк» решение Михаил Сёмин.

Напомним, ранее планировалось, что мост будет закрыт в 9 утра — после того, как работники ЕВРАЗ НТМК доберутся до работы. Об этом подрядчика попросило руководство комбината, и «Уралстроймонтаж» пошёл навстречу металлургам. Но в мэрии Нижнего Тагила в последний день внезапно решили перенести время закрытия.

Согласно постановлению главы города, опубликованному сегодня, мост закрывается с 12 мая по 5 октября.