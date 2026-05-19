В Нижнем Тагиле в ДТП пострадал шестилетний самокатчик

В прошедшее воскресенье, 17 мая, около 19:15 на Гальянке произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок.

Как сообщили в Госавтоинспекции Нижнего Тагила, 26-летняя женщина-водитель Kia Rio выезжала со двора дома № 78 на Уральском проспекте и не уступила дорогу ребёнку, двигавшемуся по тротуару. В результате аварии шестилетний мальчик получил травмы и был госпитализирован. Во время происшествия он находился на прогулке со старшей сестрой с разрешения родителей. Средства пассивной защиты, такие как шлем или наколенники, отсутствовали.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель имеет шестилетний стаж вождения. За 2026 год дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. На момент аварии девушка была трезва. Она объяснила, что выезжала из двора, когда мальчик неожиданно выехал на самокате и, несмотря на экстренное торможение, избежать наезда не удалось.

По факту происшествия полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.