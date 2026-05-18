16-летний тагильчанин Андрей Дьячков завоевал Кубок России по гребному слалому

Воспитанник Нижнетагильской спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Уралец» 16-летний Андрей Дьячков стал обладателем Кубка России по гребному слалому в каяк-кроссе. Своим выступлением на турнире тагильчанин также выполнил норматив мастера спорта.

Всего на Кубке России тагильские спортсмены завоевали 6 медалей.

В индивидуальных гонках каякеров серебряную медаль завоевал Ростислав Ронжин, Павел Беляев стал обладателем бронзы. В гонке каноистов 3 место у Александра Харламцева. В командных гонках золото в каноэ у Андрея Медведева, Александра Харламцева и Дмитрия Храмцова. Павел Беляев, Никита Губенко, Ростислав Ронжин стали серебряными призёрами в командной гонке каякеров.

Подготовили спортсменов тренеры: Ольга Гвоздева, Сергей Салтанов, Кирилл Базин, Олег Гвоздев и Владимир Камешков.

Кубок России по гребному слалому проходит в подмосковном посёлке Богородское с 12 по 18 мая.