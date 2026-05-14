Суд обязал МВД выплатить вдове тагильчанина Сергея Шамрина, погибшего в полицейском УАЗе, компенсацию в размере одного миллиона рублей

Вдова Сергея Шамрина, погибшего в 2023 году в служебном автомобиле полиции, получит от МВД компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей. Изначально тагильчанка просила 10 млн, но суд признал её требования завышенными. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда Екатеринбурга.

Напомним, в январе 2023 года Сергей был задержан нарядом ППС, которого вызвал охранник психиатрической больницы № 7 Нижнего Тагила из-за буйного поведения. Сотрудники полиции поместили его в отсек для задержанных вниз головой, после чего повезли в ОП № 17. По дороге Сергею стало плохо, а последние секунды его жизни, когда его вытащили из машины уже без сознания, были записаны на смартфон его жены Юлии. Опасаясь, что инцидент попытаются замять, она передала запись в СМИ.

Спустя два года бывших тагильских полицейских Максима Онучина и Павла Горшкова Тагилстроевский районный суд признал виновными по п.п. «а», «в», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц, с применением насилия, с причинением тяжких последствий).

Максиму Онучину было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 11 месяцев колонии общего режима, Павлу Горшкову – 5 лет колонии общего режима. Каждому из осуждённых в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 2 года.

Павел Горшков пытался обжаловать приговор, однако Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске оставил его без изменений.

После этого Юлия Шамрина подала иск к МВД России о взыскании компенсации морального вреда в размере 10 млн рублей. В феврале Ленинский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил требования. Но, как оказалось, денег вдова так и не получила.

«Сторона ответчика подала апелляционную жалобу, но её ещё даже не рассматривали. У меня уже, если честно, никаких сил этим заниматься нет. Я мужа потеряла, а сегодня (12 мая) моей дочери могло бы исполниться 21 год», — поделилась с «КП-Екатеринбург» Юлия.

Летом 2025 года в семье Шамриных произошла ещё одна резонансная трагедия. 8 июля в ДТП погибла их 20-летняя дочь: Lexus, в котором она находилась, пробил ограждение на плотине на улице Челюскинцев и упал в воду.