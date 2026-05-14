В Нижнем Тагиле мужчина заступился за продавщицу в супермаркете и получил условный срок 

Сегодня, 14 мая, Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Никиты Р.

Как установил суд, 6 июня прошлого года около 22:45 посетитель супермаркета «Пятёрочка», находящийся в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с продавщицей. Никита Р., который находился в магазине в качестве покупателя, сделал дебоширу замечание, после чего диалог перерос в перепалку. Тогда обвиняемый достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в мужчину.

Из заключения судебно-медицинской экспертизы следует, что в результате выстрелов пострадавший получил ранения головы, пальца руки и локтя, которые квалифицируются как вред здоровью средней тяжести. На восстановление ушло более трёх недель.

Во время предварительного следствия обвиняемый вину не признал и объяснил свои действия самозащитой от агрессивного поведения потерпевшего. Однако в ходе суда выяснилось, что характер и обстановка происшествия в момент применения оружия не представляли реальной угрозы жизни или здоровью мужчины.

В итоге Ленинский районный суд признал стрелка виновным по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год условно с 1 годом испытательного срока. Кроме того, с осуждённого взыскан моральный ущерб в размере 150 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.