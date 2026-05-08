После новости о том, что в Нижнем Тагиле в 3,5 раза сократили бюджет спортивных мероприятий, город признали самым спортивным муниципалитетом России

Управление по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Нижнего Тагила победило в номинации «Самый спортивный муниципалитет» престижной премии SportsFacilities 2026.

В конкурсе приняли участие 362 муниципалитета из 64 регионов России и республики Беларусь.

«Лучшие практики, оригинальные и эффективные решения, реализуемые масштабные инфраструктурные проекты и перспективные наработки, именно сегодня создающие новую среду для развития спорта как в отдельных городах и регионах, так и по всей стране – все это премия SportsFacilities. Нам удалось не только продемонстрировать коллегам свои успехи в развитии и обновлении спортивной индустрии Нижнего Тагила, но и обсудить с ними современные подходы и методы работы, которые позволяют двигать отрасль вперед», — отметила начальник управления Ирина Еремеева.

Второе место в конкурсе занял Липецк, третье — Салехард.

«Вручение нашей профессиональной команде премии SportsFacilities, которая учреждена при поддержке Минспорта России, — это показатель того, что в нашем крупном промышленном центре направление движения на укрепление здоровья горожан, повышение продолжительности и качества их жизни, а также инструменты, благодаря которым развивается спорт и физическая культура в Нижнем Тагиле, выбраны верно, — подчеркнул мэр Владислав Пинаев.

Напомним, в Нижнем Тагиле в 2026 году более чем вдвое сократили количество спортивных мероприятий. Если в прошлом году провели 641 турнир, то в этом запланировали лишь 271. Сокращения в первую очередь затронули профессиональных спортсменов и воспитанников спортшкол, так как именно календарь городских чемпионатов и соревнований был урезан в значительной степени. Это напрямую связано с резким сокращением бюджета. В 2025 году на проведение соревнований было выделено 13,9 млн рублей, а в 2026 — только 3,9 млн рублей, что в 3,5 раза меньше.